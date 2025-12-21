【高額シールが安ショボ交換！】「え！」立体がペラペラに！搾取されてる！？＜第1話＞#4コマ母道場

昔も今も、子どもたちはシールが大好き。とくに女の子はかわいいシールを集めることに夢中です。お気に入りのシールを並べて眺めるだけで心が満たされるのでしょう。さらにお友だちとシール交換することで広がる楽しみもあります！　しかし……もしあなたのお子さんが高価で貴重なシールを、安価で価値の低いシールと交換していたとしたら……？　どう思いますか？

第1話　貴重なシールなのに



【編集部コメント】

子どもたちのあいだで流行っている「シール交換」。最近では人気のあまり、なかなか手に入らないものもたくさんあるようですね！　今回のママは、親子で気に入ったシールを見つけた様子。シールにしては少々お高めでしたが、かわいいわが子の喜ぶ姿が見たいと思い、買ってあげたようです。きっと嬉しそうに眺めたり、ときに大切なお手紙などに使ったりするのかなと思っていたようですが……なんと翌日にはお友だちと大量に交換。しかも、もらってきたのは割に合わないようなペラペラシール。ママはショックで言葉も出ません……！

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　