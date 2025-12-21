Ä¹ÌîÅì¤¬½÷»Ò2Ï¢ÇÆ¡¡ÎòÂå2°Ì¤Î1»þ´Ö6Ê¬30ÉÃ¡¡1¶è¤«¤éÀèÆ¬¾ù¤é¤º¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¡Û
¡¡¢¡Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¡Ê21Æü¡¢¤¿¤±¤Ó¤·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµþÅÔÈ¯Ãå¡Ë
¡¡Ä¹ÌîÅì¤¬1»þ´Ö6Ê¬30ÉÃ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡1¶è¡Ê6¥¥í¡Ë¤ÇÀî¾åÆî³¤¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢2¶è°Ê¹ß¤â°ÂÄê¤·¤¿¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤òÅ¸³«¡£3¶è¡Ê3¥¥í¡Ë¤Ç¿¿¼Æ°¦Î¤¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤Æ¾¡Íø¤òÈ×ÀÐ¤È¤·¡¢°ìÅÙ¤âÀèÆ¬¤ò¾ù¤é¤º¡¢1996Ç¯¤Îºë¶Ì±É¤¬µÏ¿¤·¤¿Âç²ñµÏ¿¤Ë¤¢¤È4ÉÃ¤ÈÇ÷¤ëÎòÂå2°Ì¤Î¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¶å½£Àª¤Ç¤Ï¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤Î10°Ì¤¬ºÇ¹â¡£3Ç¯Ï¢Â³7°ÌÆþ¾ÞÃæ¤À¤Ã¤¿ÃÞ»ç½÷³Ø±à¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤Ï16°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¶å½£Àª¤ÎÆþ¾Þ¤Ê¤·¤Ï2013Ç¯°ÊÍè¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¡£¡ÊµÏ¿¤ÏÂ®ÊóÃÍ¡Ë
½÷»Ò¤ÎÎòÂåÁí¹çµÏ¿¥Ù¥¹¥È£µ
£±¡¡ºë¶Ì±É¡¡¡Êºë¶Ì¡Ë£±£¹£¹£¶Ç¯¡¡£±»þ´Ö£¶Ê¬£²£¶ÉÃ
£²¡¡Ä¹ÌîÅì¡¡¡ÊÄ¹Ìî¡Ë£²£°£²£µÇ¯¡¡£±»þ´Ö£¶Ê¬£³£°ÉÃ
£³¡¡ÀçÂæ°é±Ñ¡ÊµÜ¾ë¡Ë£²£°£±£·Ç¯¡¡£±»þ´Ö£¶Ê¬£³£µÉÃ
£´¡¡¶½¾ù´Û¡¡¡Ê²¬»³¡Ë£²£°£°£µÇ¯¡¡£±»þ´Ö£¶Ê¬£µ£´ÉÃ
£´¡¡Ë¡¡Àî¡¡¡Ê°¦ÃÎ¡Ë£²£°£±£³Ç¯¡¡£±»þ´Ö£¶Ê¬£µ£´ÉÃ