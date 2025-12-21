「ずっと憧れていた夢の舞台」 16歳アマ長崎大星、比嘉一貴がPGA開幕戦「ソニー・オープン」に出場へ
ソニーグループ株式会社は19日、2026年シーズンの米国男子ツアー開幕戦「ソニー・オープン・イン・ハワイ」（1月15〜18日、ハワイ州ワイアラエCC）に16歳アマチュアの長崎大星（たいせい・勇志国際高）と比嘉一貴が招待選手として出場することを発表した。
長崎は2009年生まれの16歳。24年「日本ジュニア」12-14歳の部で優勝するなどの活躍で、今年は日本ゴルフ協会（JGA）ナショナルチームに所属し活動した。「日本アマ」2位。また10月「アジアパシフィックアマチュアゴルフ選手権」ではプレーオフで惜敗し、日本勢最年少記録での「マスターズ」出場権を得られずに涙を流した。22年の日本ツアー賞金王で通算8勝の比嘉は、20年（予選落ち）、23年（72位）に続いて3度目の出場。今年は日本勢初となるアジアンツアー年間王者に輝いた。ほか日本勢では今年の賞金王・金子駆大、杉浦悠太、米澤蓮が、出場予定選手に名を連ねている。以下、長崎と比嘉のコメント■長崎大星「初めてのPGAツアー、そしてずっと憧れていた夢の舞台に立てることが、本当に嬉しいです。この貴重な機会を通じて、世界トップレベルの選手たちと競い合い、自分に何が足りないのか、何をすればこの舞台で活躍できるのかを、一つ一つ大切に学びたいと思います。自分の実力を出し切って、まずは予選通過を目指し、その上で上位進出を目標に精一杯頑張ります」■比嘉一貴「ソニーオープンは、今回で3度目の出場となります。3年ぶりにこの大会に戻ってこられたことを嬉しくおもうとともに、今から出場を楽しみにしています。今、自分の持てる力を発揮し、結果を残せるように頑張りますので、ご声援のほど、よろしくお願いします」
