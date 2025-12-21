元TOKIOの松岡昌宏（48）が21日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。時間を作ってやりたいと思っていることを明かした。

寝台列車「サンライズ瀬戸」を利用して旅行を予定しているというリスナーから「寝台列車を利用することありますか？」と質問を受けた松岡は「やりたいなと思っているんです」と告白。「サンライズ瀬戸も、YouTube等で見てますし、あと、六角（精児）さんの番組とか見ていると、“いいなあ”って思うんですよ」とした。

「ただなんか、切り替えられるのかなあって」と吐露。「どういう意味かっていうと、3時間、4時間の新幹線とかだったら、飲みながらも“じゃあそろそろ”みたいな。寝台特急って寝るでしょ。寝ちゃうでしょ。たぶん俺、ずっと飲んでると思うんだ。で、眠くなって寝て、起きたら終点みたいのがちょっと寂しい。でも、やりたいと思っています」と明かした。

「1回だけ、デビュー当時にそれこそ函館だよ。写真集撮るっていうんで、ドラマでちょっとアクシデントがあって、自分たちが飛行機乗れずに、寝台特急北斗星か。夜の東京駅から乗って、朝、函館に着くって、2段ベッドで行ったことありますよ」と回顧。「でも、YouTubeとかで見ていていいなと思うんだよね。時間作ってやりたいなあ」と思いを巡らせた。

ただ、こだわりがあるようで「俺は絶対1人旅じゃないと嫌なんだよね」と松岡。「これは彼女とか奥さんとか、お友達とか、仲間とかとやるのはなんか嫌で、1人がいいなあって。電車飲みでもできれば1人飲みのほうが俺は好きだから。その方がいいな」と話した。