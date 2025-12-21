◇全国高校駅伝 女子5区間21・0975キロ（2025年12月21日 たけびしスタジアム京都発着）

第37回全国高校駅伝が21日、京都市内で行われた。女子は長野東（長野）が2年連続3度目の優勝を達成。昨年同様に1区から首位を譲らず、完全制覇での連覇となった。注目の2区では、女子800メートルの日本記録保持者・久保凛が9人抜きの快走を見せ、東大阪大敬愛を7位に押し上げた。また、四国学院大香川西（香川）は選手の体調不良により、欠場となった。

以下、全57チームの結果一覧。

1位 長野東（長野）

2位 大阪薫英女学院（大阪）

3位 立命館宇治（京都）

4位 仙台育英（宮城）

5位 埼玉栄（埼玉）

6位 倉敷（岡山）

7位 東大阪大敬愛（近畿地区）

8位 須磨学園（兵庫）

9位 西京（山口）

10位 神村学園（鹿児島）

11位 札幌山の手（北海道）

12位 茨城キリスト（茨城）

13位 学法石川（福島）

14位 橘（南関東地区）

15位 市船橋（千葉）

16位 筑紫女学園（福岡）

17位 大分東明（大分）

18位 北九州市立（北九州地区）

19位 銀河学院（広島）

20位 豊川（愛知）

21位 青森山田（青森）

22位 共愛学園 （群馬）

23位 世羅（中国地区）

24位 智弁カレッジ（奈良）

25位 東北（東北地区）

26位 宇都宮文星女子（栃木）

27位 千原台（熊本）

28位 山梨学院（山梨）

29位 山形城北（山形）

30位 浜松市立（静岡）

31位 山田（高知）

32位 白鵬女子（神奈川）

33位 順天（東京）

34位 花巻東（岩手）

35位 比叡山（滋賀）

36位 小林（宮崎）

37位 鹿児島（南九州地区）

38位 稲生（三重）

39位 諫早（長崎）

40位 鯖江（福井）

41位 札幌創成（北海道地区）

42位 佐賀清和（佐賀）

43位 新潟明訓（新潟）

44位 横手清陵（秋田）

45位 常葉大菊川（東海地区）

46位 新潟第一（北信越地区）

47位 春日部女子（北関東地区）

48位 金沢学院大付（石川）

49位 今治北（愛媛）

50位 和歌山北（和歌山）

51位 美濃加茂（岐阜）

52位 鳥取城北（鳥取）

53位 新居浜東（四国地区）

54位 富山商（富山）

55位 那覇西（沖縄）

56位 平田（島根）

57位 城東（徳島）

※四国学院大香川西（香川）は選手の体調不良により欠場。