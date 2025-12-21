スポニチ

　◇全国高校駅伝　女子5区間21・0975キロ（2025年12月21日　たけびしスタジアム京都発着）

　第37回全国高校駅伝が21日、京都市内で行われた。女子は長野東（長野）が2年連続3度目の優勝を達成。昨年同様に1区から首位を譲らず、完全制覇での連覇となった。注目の2区では、女子800メートルの日本記録保持者・久保凛が9人抜きの快走を見せ、東大阪大敬愛を7位に押し上げた。また、四国学院大香川西（香川）は選手の体調不良により、欠場となった。

　以下、全57チームの結果一覧。

1位　長野東（長野）

2位　大阪薫英女学院（大阪）

3位　立命館宇治（京都）

4位　仙台育英（宮城）

5位　埼玉栄（埼玉）

6位　倉敷（岡山）

7位　東大阪大敬愛（近畿地区）

8位　須磨学園（兵庫）

9位　西京（山口）

10位　神村学園（鹿児島）

11位　札幌山の手（北海道）

12位　茨城キリスト（茨城）

13位　学法石川（福島）

14位　橘（南関東地区）

15位　市船橋（千葉）

16位　筑紫女学園（福岡）

17位　大分東明（大分）

18位　北九州市立（北九州地区）

19位　銀河学院（広島）

20位　豊川（愛知）

21位　青森山田（青森）

22位　共愛学園 （群馬）

23位　世羅（中国地区）

24位　智弁カレッジ（奈良）

25位　東北（東北地区）

26位　宇都宮文星女子（栃木）

27位　千原台（熊本）

28位　山梨学院（山梨）

29位　山形城北（山形）

30位　浜松市立（静岡）

31位　山田（高知）

32位　白鵬女子（神奈川）

33位　順天（東京）

34位　花巻東（岩手）

35位　比叡山（滋賀）

36位　小林（宮崎）

37位　鹿児島（南九州地区）

38位　稲生（三重）

39位　諫早（長崎）

40位　鯖江（福井）

41位　札幌創成（北海道地区）

42位　佐賀清和（佐賀）

43位　新潟明訓（新潟）

44位　横手清陵（秋田）

45位　常葉大菊川（東海地区）

46位　新潟第一（北信越地区）

47位　春日部女子（北関東地区）

48位　金沢学院大付（石川）

49位　今治北（愛媛）

50位　和歌山北（和歌山）

51位　美濃加茂（岐阜）

52位　鳥取城北（鳥取）

53位　新居浜東（四国地区）

54位　富山商（富山）

55位　那覇西（沖縄）

56位　平田（島根）

57位　城東（徳島）

※四国学院大香川西（香川）は選手の体調不良により欠場。