モデルの冨永愛（43）が20日、Instagramを更新。妊娠したことを発表した。

【映像】冨永愛、妊娠を報告＆モデルの息子・章胤との2ショット

冨永は、「このたび、俳優・山本一賢さんとの間に、新しい命を授かりましたことをご報告いたします。戸惑いや不安もある中、ひとつひとつの変化に向き合いながら、息子、章胤にも支えられて日々を過ごしております」と報告。

「年齢のこと、また体調が安定しない時期が続いていたこともあり、これまで限られた方々にのみお伝えしてまいりましたが、さまざまな場面でお気遣いをいただくことも多くなり、このような形で皆さまにご報告させていただくことにいたしました。今後につきましては、どうか静かに、温かく見守っていただけましたら幸いです」と、妊娠を公表した経緯を説明し、周囲に呼びかけている。

この投稿に、「なんておめでたきこと」「体調管理には気をつけてください」「幸せのお裾分けありがとうございます」など、祝福の声が数多く寄せられた。

冨永は2004年にパリ在住の一般男性と結婚し、2005年に、モデルとして活躍している長男・章胤（20）を出産。しかし2009年4月に、男性との離婚を発表し、その後はシングルマザーとして活躍している。（『ABEMA NEWS』より）