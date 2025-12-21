2児の母・浅尾美和、長男の11歳誕生日を報告 次男撮影“抱っこ”の仲良し2ショット添え「来年も抱っこできますように」
元ビーチバレー選手でタレント・スポーツキャスターの浅尾美和（39）が19日、自身のインスタグラムを更新。長男が先日に11歳の誕生日を迎えたことを報告し、当日のパーティーの様子と、長男を抱っこする“仲良し”2ショットを披露した。
【写真】「来年も抱っこできますように」11歳長男を抱っこし笑顔の浅尾美和 ※2枚目
浅尾は「誕生日ごはんのリクエストはお刺身いっぱいの手巻き寿司!!海ぶどうとお肉もあったら嬉しいなー♪ということで特別バージョンです!!」とパーティーでの豪華手料理、ケーキのろうそくを吹き消す長男の様子など、さまざまな写真をアップ。
「11歳の目標は『ホームランを打つ!!』だそうです。毎年恒例の抱っこ写真も撮影。これは次男が撮ってくれました 大きくなりました。優しさたっぷりすくすく育っております」と、長男と次男を軽々と抱っこし笑顔をみせるショットも披露し、「来年も抱っこできますように」「母からの愛が子どもたちには重いかもしれませんが…これからも一緒に過ごせる時間を大事にしていきたいと思います」とわが子たちへの熱い思いを長文でつづった。
この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます 大きくなりましたね」「いつも仲が良い親子、癒されます！」「お料理お上手」「リクエストに応えることのできる美和さんはいいお母さんですね」「家族愛凄いですね」「素敵な御家族。心和みます」などのコメントが寄せられている。
浅尾は、2013年に一般男性と結婚。翌14年12月に長男、16年11月に次男（9）を出産している。
