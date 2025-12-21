山形県新庄市の市立旧明倫中学校で１９９３年、１年の児玉有平君（当時１３歳）が体育用マットの中で死亡した事件を巡り、遺族が傷害や監禁致死容疑などで逮捕・補導された当時の生徒７人のうち３人を相手取り、約５７６０万円の損害賠償を求めて、山形地裁に提訴したことがわかった。

提訴は１１月１７日付で、時効（１０年）により、損害賠償請求権の消滅を防ぐことが目的で、３度目の提訴となる。

事件を巡っては、遺族が９５年、元生徒７人に損害賠償を求めて提訴し、最高裁で２００５年に勝訴が確定。約５７６０万円の賠償命令が出たが、全員が支払いに応じなかった。

訴状などによると、遺族側は、勤務先などが判明している元生徒に対し、差し押さえ手続きを実施。勤務先などが不明で差し押さえができなかった元生徒についても、時効による請求権の消滅を防ごうと、１６年に再提訴した。同年の山形地裁の判決では、元生徒２人に対し、請求通りの支払いを命じていたが、催告にもかかわらず支払いはなかった。

遺族側は今回の提訴で、差し押さえができず、支払いに応じない被告３人に対し、計約５７６０万円を支払うことを改めて求めた。

読売新聞の取材に対し、遺族は１９日、「今はお話しできない」とした。

児玉君は９３年１月１３日夜、旧明倫中の体育館用具室で、丸められたマットの中で頭を下にして死亡しているのが発見された。事件に関わったとして当時の生徒３人が傷害、監禁致死容疑で逮捕、４人が補導された。７人のうち、児童福祉司指導処分となった１人を除く６人が家裁送致され、少年審判では逮捕された３人は刑事裁判の「無罪」に当たる不処分、補導された３人が保護処分となった。