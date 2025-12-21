「全国高校駅伝」（２１日、たけびしスタジアム京都発着、女子＝５区間）

長野東が一度もトップを譲らず連覇を達成。横打監督が驚き、ＮＨＫで解説を務めた小林祐梨子さんも「えっ！？」と絶句したのは３区の真柴愛理だ。

前年１区区間賞の真柴を３区で起用。指揮官は「留学生と戦わせたいという思いで向かわせましたが、本当にすごい。驚きの一言です」とうなった。真柴はトップでタスキを受けると力強い走りで、９分６秒の区間新記録を樹立した。

これは過去、留学生がたたき出した記録も含めてのもの。小林さんも中継で思わずタイムを見て「えっ！？」と絶句。「まさか９分１桁を見れるのは幸せです。これから世界に向けて羽ばたいて欲しい」とエールを送った。

真柴は中継所でのインタビューで「今年１年は思うように走れないことが多かったですけど、都大路に持って来れて自信になりました。留学生の方々がいる中でいい位置で４区に渡すんだと思って走りました」とコメント。最後の高校駅伝で圧倒的な輝きを放った。