元アイドルグループ「アイドルING!!!」メンバーで、元福井テレビアナウンサーのウェザーキャスター田辺真南葉（25）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。20日に誕生日を迎えたことを報告した。

番組内のセットに「12 20 Happy Birthday」の文字と写真が映し出された前で、胸元にリボンがデザインされた白のシャツに花柄スカート姿でポーズをとり、「番組を通してたくさんの温かなお祝いのお言葉を頂戴しました 心より感謝申し上げます！沁みました！ありがとうございます！番組中や番組後にも、心に残るひとときをいただきました。いつも支えてくださるスタッフの皆さま、そして日頃より応援してくださる皆さまの存在の大きさを改めて感じる1日となりました」と心境をつづった。

25歳の抱負も「笑顔を大切にニコニコ(2525)で歩んでまいります！これからもどうぞ田辺真南葉をよろしくお願いいたします」と誓い、バースデーケーキを手にしたウインクショットも披露した。

ファンやフォロワーからも祝福の声に加え、「笑顔に癒されます」「めっちゃ可愛い〜」「めちゃカワユス」「かわいくて努力家」「コーデ可愛い」などのコメントが寄せられた。

田辺は東京都出身。17年に女性アイドルグループ「アイドルING!!!」発足メンバーとして活動を開始。18年にCDデビュー。19年の「日本制服アワード」女子部門準グランプリ受賞。日大芸術学部時代の21年には「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で審査員特別賞など3つの賞を受賞し、「神戸コレクション」にも出演。22年にフジテレビの学生キャスターオーディションに合格し、BSフジの番組に起用。23年4月にフジテレビ系列の福井テレビにアナウンサーとして入社。今年7月にウェザーニュースキャスターへ転身し、気象情報番組「ウェザーニュースLiVE」に出演中。特技はバレエ、料理、肩もみ。趣味は神社巡り、家庭菜園など。愛称は「まなっはー」。身長167センチ、血液型A。