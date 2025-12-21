ちいかわ×サンリオコラボ、エコバッグがカプセルトイで登場!
パレードは、カプセルトイ「ちいかわ×サンリオキャラクターズ エコバッグ」を12月下旬より順次展開する。1回500円で全5種。
ラインナップは「ちいかわ×シナモロール」「ハチワレ×ハローキティ」「うさぎ×ポムポムプリン」「モモンガ×クロミ」「ちいかわ×サンリオキャラクターズ」。いずれもスーパーマーケットで買い物をしている様子が描かれる。コンパクトに収納できる内ポケット付き。
SNSでは「これは使う用と保存用で2枚ずつほしいやつ」「きゃわわわぁ〜 どうか見つけられますように」「エコバなんてなんぼあってもいいですからね (出会えるとは言ってない)」っとコメントが続々と寄せられている。
／📢12月カプセルトイ新情報＼#ちいかわ × #サンリオキャラクターズ コラボのエコバッグがカプセルトイで登場！みんなで楽しくショッピング🛒✨コンパクトに収納できる内ポケット付き！全5種 1回500円🌸詳細はこちらから🌸https://t.co/NRTvyj2xIB#カプセルトイ #サンリオ pic.twitter.com/Nvy5pwtMUB- 株式会社パレード公式 (@parade_prize) December 19, 2025
