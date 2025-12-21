¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý½Ð±é¡¡Ç¯¼ý¤ÎÊÉÅ±ÇÑ¤Ë¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²¸·Ã¤ÏÁê»¦¡×
¡¡£²£±ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ë¡Ö£î£å£÷£ó£²£³¡×¡ÊÆ±¡Ë¤Ç¥á¡¼¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¾®ÀîºÌ²Â¤¬½Ð±é¡£Ç¯¼ý¤ÎÊÉ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¤¬£±£·£¸Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆÃ½¸¡£Ç¯¼ý£µ£°£°Ëü±ß¤Î¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï£²Ëü£¸£°£°£°±ß¡¢Ç¯¼ý£¶£°£°Ëü±ß¤Î¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï£³Ëü£·£°£°£°±ß¤Î¸ºÀÇ¤¬¤¢¤ë¤È¤Î»î»»¤â¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç´ðÁÃ¹µ½ü¤Î¾å¾è¤»ÂÐ¾Ý¤¬Ç¯¼ý£¶£¶£µËü±ß°Ê²¼¤ÈÀþ°ú¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢£²Ç¯´Ö¤Î»þ¸ÂÁ¼ÃÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿·ÐºÑ³Ø¼Ô¤ÎÀ®ÅÄÍªÊå»á¤Ï¡Ö¤¹¤«¤·¤Ã¤Ú¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡Ö£±Ç¯¤¢¤¿¤ê¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤¬£±£°Ê¬¤Î£±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë»þ¸ÂÁ¼ÃÖ¡£¤³¤ì¤ÏÀÇ¤È¤«¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î¤´¤¯°ìÉô¤ÎÏÃ¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ½êÆÀÁýÀÇ¤¬¤É¤¦¤³¤¦¡¢Ë¡¿ÍÁýÀÇ¤¬¤É¤¦¤³¤¦¡¢¶âÍ»½êÆÀÁýÀÇ¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤Ã¤ÆÏÃ¤¬ÊÂÎó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÂÎ¤òÂ¤·¹ç¤ï¤»¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«µÄÏÀ¤·¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àî¤â¡ÖÆ¯¤¹µ¤¨¤Î²ò¾Ã¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø¼ê¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤â·öÅÁ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢Áªµó¤ÎºÝ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿»ñÎÁ¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤ë¤È£±£°Ëü¤È¤«£²£°Ëü¤È¤«¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ã±°Ì¤¬¼ê¼è¤ê¤ÎÁý¤È¤·¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡Ø¤¢¤ì¤Ã¡Ù¤Æ¤¤¤¦´¶ÁÛ¤ò¤ª»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¡¢À®ÅÄ»á¤ËÆ±Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊª²Á¹â¤Ë²Ã¤¨¤Æ£²£·Ç¯¤Î£±·î¤«¤é¤ÏËÉ±Òºâ¸»¤Î³ÎÊÝ¤ËÈ¼¤¦½êÆÀÁýÀÇ¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤â¼¨¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²¸·Ã¤ÏÁê»¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È·üÇ°¤·¤¿¡£