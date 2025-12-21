米国・ＡＥＷの「ＡＥＷ ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」が２０日（日本時間２１日）に放送され、「コンチネンタル・クラシック」ゴールドリーグ公式戦でＡＥＷ統一王者のオカダ・カズチカ（３８）が、ケビン・ナイト（２８）にまさかの２敗目を喫した。

自身の持つコンチネンタル王座がかかったリーグ戦。ここまで２勝１敗で勝ち点６のオカダは、レフェリーをロープに衝突させてナイトが狙ったスワンダイブ式の攻撃を阻止するなど、ダーティファイトも駆使して試合の主導権を握る。

レインメーカー式スパイクＤＤＴ、フライングラリアートで怒とうの猛反撃にさらされながらも３カウントは許さない。フライングラリアートをドロップキックで迎撃すると、ジャーマンスープレックスから必殺のレインメーカーで勝負に出た。

ところがこれを回避されてしまったオカダは、そのまま首固めで丸め込まれてしまう。そのまま３カウントが入ってよもやの敗戦。痛恨の出来事に、珍しく場外でうずくまり、床に拳を叩きつけて悔しがった。

これでゴールドリーグは勝ち点６で５選手が並ぶ大混戦。公式戦２試合を残すＰＡＣ（勝ち点６）とジャック・ペリー（勝ち点３）の対戦でペリーが勝てば、全６選手が２勝２敗の勝ち点６で並んだまま最終公式戦に突入もあり得るだけに、目が離せなくなってきた。