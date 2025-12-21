乃木坂46梅澤美波、2度目の写真集発売記念YouTube生配信決定 水着カットの折り目なしポスター＆直筆クリスマスカード解禁【透明な覚悟】
【モデルプレス＝2025/12/21】2026年2⽉3⽇に2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）を発売する乃木坂46の梅澤美波。2025年12⽉24⽇21時から乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」で、2回目の2nd写真集発売記念YouTube生配信を行うことが決定した。
【写真】乃木坂キャプテン「すべてをさらけ出した」“ほぼノーメーク”姿
配信中に写真集を予約すると同封されるW特典の1つ「折り⽬なしB3ポスター」が解禁。チンクエテッレのリゾートホテルにあるプールで撮影された。晴れ⼥・“梅ちゃん”は、⼤⾬予報が嘘のように燦然と光り輝く太陽のもと、まるで⽔に浮かぶように幻想的な⽔着カットを披露。すらっと伸びる美脚はまさに⼥神級。ポスターサイズで楽しむことができる。梅澤は「あまりに太陽の光がまぶしくて、⽬をあけるのがとっても⼤変でした（笑）。でもTHE 夏★な写真が撮れたのでよかったです！」と撮影を振り返っている。
W特典のもう1つは、「梅サンタ直筆クリスマスカード」。クリスマスらしい⾚ニットに⾝を包んだ“トナカイ梅ちゃん”から、聖なる夜の素敵なプレゼント。表⾯は、直筆メッセージ、裏⾯には本⼈直筆のクリスマスイラストがプリントされている。
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る彼女の「今」を収めた本作。「ずっとヨーロッパに憧れがあり、ファッションといえば、という街に行ってみたかった」という梅澤が撮影地に選んだのは、イタリア。衣装や撮りたい写真のアイデアを積極的に出し、スタッフチームと意見を交換しながら作った1冊となった。雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美しい脚を活かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆梅澤美波、幻想的な⽔着カット披露
◆梅澤美波2nd写真集「透明な覚悟」
