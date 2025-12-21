小雪＆元日向坂46佐々木美玲、バースデーサプライズに笑顔 上白石萌歌らが祝福【パンダより恋が苦手な私たち】
【モデルプレス＝2025/12/21】俳優の上白石萌歌と生田斗真がW主演を務める2026年1月スタートの日本テレビ系ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」（毎週土曜よる9時〜）。撮影現場にて、同作に出演する女優の小雪、元日向坂46の佐々木美玲へのバースデーサプライズが行われた。
【写真】49歳女優＆26歳元日向坂メンバーが受け取った豪華バースデーケーキ
この日、撮影されていたのは編集部での重要なシーン。段取り確認を終えたタイミングで、スタッフから「12月17日は佐々木美玲さん、12月18日は小雪さんの誕生日です」と発表があると、何も知らされていなかった2人は思わず顔を見合わせ、驚きながらも笑顔を見せた。さらに、一緒に撮影をしていた平山祐介がバースデーケーキを運び込み、キャスト・スタッフ一同がバースデーソングを歌うと、現場は一気に明るいお祝いムードに包まれた。
突然のサプライズに、佐々木は「こうして皆さんと一緒にドラマ撮影ができることを毎日幸せに感じています。元気に皆さんと乗り越えていけたらと思いますので、最後までよろしくお願いします」と笑顔でコメント。続いて、小雪は「ドラマチームもまとまりが出てきているので、最後まで楽しみながら取り組んでいけたらうれしいです」と穏やかな笑顔で語った。和やかな笑い声と拍手が広がる中、同作らしい、温かく前向きなダブルバースデーとなった。
本作は、仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動” から解き明かし、幸せになるヒントを描く“笑って、泣いて、前を向く”新感覚アカデミック・ラブコメディ。仕事も恋も中途半端でなんとなくな毎日を送る雑誌編集者・柴田一葉（上白石）。ある日、恋愛コラムの新企画で「恋を研究するスペシャリスト」を取材することに。 期待して大学を訪ねると、そこにいたのは人間の恋…ではなく、“動物の求愛行動”にしか興味がない人間嫌いの変人動物学者・椎堂司（生田）だった。この出会いが、いつしか2人の、そしてこじれた人生を送る周りの人たちの人生も変えていく。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】49歳女優＆26歳元日向坂メンバーが受け取った豪華バースデーケーキ
◆小雪＆佐々木美玲、バースデーサプライズに笑顔
この日、撮影されていたのは編集部での重要なシーン。段取り確認を終えたタイミングで、スタッフから「12月17日は佐々木美玲さん、12月18日は小雪さんの誕生日です」と発表があると、何も知らされていなかった2人は思わず顔を見合わせ、驚きながらも笑顔を見せた。さらに、一緒に撮影をしていた平山祐介がバースデーケーキを運び込み、キャスト・スタッフ一同がバースデーソングを歌うと、現場は一気に明るいお祝いムードに包まれた。
◆上白石萌歌＆生田斗真W主演「パンダより恋が苦手な私たち」
本作は、仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動” から解き明かし、幸せになるヒントを描く“笑って、泣いて、前を向く”新感覚アカデミック・ラブコメディ。仕事も恋も中途半端でなんとなくな毎日を送る雑誌編集者・柴田一葉（上白石）。ある日、恋愛コラムの新企画で「恋を研究するスペシャリスト」を取材することに。 期待して大学を訪ねると、そこにいたのは人間の恋…ではなく、“動物の求愛行動”にしか興味がない人間嫌いの変人動物学者・椎堂司（生田）だった。この出会いが、いつしか2人の、そしてこじれた人生を送る周りの人たちの人生も変えていく。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】