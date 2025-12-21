「今日好き」出身美女、透明感溢れる新ヘア披露「雰囲気変わった」「お姉さん感増してる」の声
【モデルプレス＝2025/12/21】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた土屋惺来が12月19日、自身のInstagramを更新。ヘアカラーをチェンジした姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」出身美女「大人っぽい」雰囲気ガラリの新ヘア
土屋は「pink brown」とコメントを添え、暗色から柔らかなピンクブラウンのヘアカラーに変更した姿を投稿。より明るく艶やかな印象で、肌なじみの良いカラーにイメージチェンジしている。ゆるく巻かれたロングヘアにベージュのオフショルダーニットを合わせ、冬らしい優しげな雰囲気を演出している。
この投稿には「髪色が可愛すぎる」「ピンクブラウン似合ってる」「大人っぽい」「おしゃれ」「透明感がすごい」「新鮮」「雰囲気が柔らかくなった」「綺麗なお姉さん感増してる」といった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。土屋は「プサン編」「ドンタン編」に参加した。（modelpress編集部）
