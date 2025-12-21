なぜたんぱく質を摂るには”肉”が良いのか？ 効率よく痩せるためのたんぱく質のとり入れ方とは！？【新脂肪肝 代謝復活ダイエット】

大豆製品よりも肉・魚を意識して食べる

効率よく体にとり込みアルブミン値もアップ

たんぱく質には、肉や魚、卵、乳製品などの動物性たんぱく質と、大豆製品などの植物性たんぱく質の2種類があります。どちらを多めにとりたいかというと、動物性たんぱく質のほう。理由は、体内のアルブミンを効果的に増やせるからです。

また、肉や魚は豆や豆腐よりも効率よくたんぱく質を体にとり込むことができます。さらに、どちらかというと魚よりも肉がおすすめ。アミノ酸組成が人間に近いため、筋肉になりやすいという性質があるのです。加齢とともに栄養の吸収力も落ちてくるので、年齢を重ねれば重ねるほど肉を積極的に食べることが大切になってきます。

卵もアルブミン値を効率よく上げる優秀なたんぱく源です。以前は「卵はコレステロール値を上げる」といわれていましたが、現在は卵のコレステロールが直接コレステロール値につながるわけではないことがわかっています。”完全栄養食”といわれるほど栄養バランスもいいおすすめ食材です。もちろん植物性たんぱく質も有効ですが、動物性たんぱく質を最優先にとるよう心がけましょう。

動物性たんぱく質を優先して食べる

たんぱく質のとり入れ方

