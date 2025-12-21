■これまでのあらすじ

昔ながらの価値観を持つ義父とどう付き合っていくべきか…。みゆきは義父を苦手に思っているが、結婚後初の年越しなので義実家へ。するといきなり「嫁のくせに何座ってるんだ」と義父の雷が落ち、さらには「さっさと男の子を産むんだぞ」とデリカシーに欠ける発言をされる。



義実家にいる間、私はずっとお義父さんから小間使い扱いされていました。それを見て見ぬふりしていた夫にはガッカリ。

まぁでも、これでしばらくはお義父さんに会うこともないかと思っていたのですが…。そんな矢先に妊娠が発覚。夫が先走って義実家に伝えてしまったため、わざわざ報告しに行くことになってしまいました…。実際行ってみると、義両親たちは私の妊娠をとても喜んでくれました。早くもおじいちゃんおばあちゃんの顔になっていて微笑ましい…なぁんて思っていたのに。「名付けは俺に任せろ」!?しかも、男の子が生まれる前提でお義父さんが勝手に話を決めていました。待って待って。跡取りがどうかなんてまだわからないし、元気に産まれてくれればそれでよくないですか…？夫は、どうして何も言い返さないの…？

※この漫画は実話を元に編集しています

原案:ぽん子(ウーマンエキサイト編集部)