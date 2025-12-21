「子どもの名前は家長が決めるもの」我が物顔で話を進める義父の暴走に夫は…【理想にこだわる義父 Vol.2】
■これまでのあらすじ
昔ながらの価値観を持つ義父とどう付き合っていくべきか…。みゆきは義父を苦手に思っているが、結婚後初の年越しなので義実家へ。するといきなり「嫁のくせに何座ってるんだ」と義父の雷が落ち、さらには「さっさと男の子を産むんだぞ」とデリカシーに欠ける発言をされる。
昔ながらの価値観を持つ義父とどう付き合っていくべきか…。みゆきは義父を苦手に思っているが、結婚後初の年越しなので義実家へ。するといきなり「嫁のくせに何座ってるんだ」と義父の雷が落ち、さらには「さっさと男の子を産むんだぞ」とデリカシーに欠ける発言をされる。
義実家にいる間、私はずっとお義父さんから小間使い扱いされていました。それを見て見ぬふりしていた夫にはガッカリ。
実際行ってみると、義両親たちは私の妊娠をとても喜んでくれました。早くもおじいちゃんおばあちゃんの顔になっていて微笑ましい…なぁんて思っていたのに。
「名付けは俺に任せろ」!?
しかも、男の子が生まれる前提でお義父さんが勝手に話を決めていました。
待って待って。跡取りがどうかなんてまだわからないし、元気に産まれてくれればそれでよくないですか…？
夫は、どうして何も言い返さないの…？
※この漫画は実話を元に編集しています
原案:ぽん子
(ウーマンエキサイト編集部)