ものまねタレントのキンタロー。（44）が、20日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。“ボツネタ”が大受けした。

テレビの企画で社交ダンスに挑戦していた時期に減量して15キロやせたという。「やせた時にしかできないものまねとかが発生してきて」と話し、「何かというと、片岡鶴太郎さん」。それを聞くと、YOUと島崎和歌子が笑いをこらえた。キンタロー。は「私がすごいやせたら、片岡鶴太郎さんが出てくるんですよ」と言い、その場でものまねを披露した。

加藤浩次は笑いながら、「それ、ブレークしてないね。なんでブレークしないのかな、めっちゃ面白いけどね」と話した。そして「あと、流行らなかったのおしえて」とリクエスト。キンタロー。は「（卓球の）伊藤美誠選手とか…」と、サーブをする伊藤選手のものまねをして爆笑を誘った。

なおも加藤は「ボツネタみせて」と要求。キンタロー。も応え、「最近、全然ダメだったのが、TikTokで見た、゛乳母車で移動させられているフレンチドルドッグの声゛」と顔マネも加えて笑わせた。加藤は「ボツネタライブやってよ、俺、見に行くから」、YOUも「私も行く！」。キンタロー。は「本当ですか」と喜んだ。