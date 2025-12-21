「いけません、いけません！」芦田愛菜、10歳の“落語博士ちゃん”に注意され…「失礼しました、師匠」

12月20日（土）に放送された『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』に、200以上の古典落語を知る“落語博士ちゃん”が初登場。

大人顔負けの落語を披露した“博士ちゃん”に、芦田愛菜もタジタジで…。

【映像】サンドも爆笑の落語『時そば』

今回、自宅で寄席を開くほど落語が大好きな“落語博士ちゃん”鶴貝律人くん（10歳）が初登場。

落語家・桂幸丸に直接オファーをして３年前から稽古をつけてもらっているという律人くんは、今では幸丸師匠の会の高座にあげさせてもらい、プロに混ざって落語を披露することもあるという。

そんな律人くんが、スタジオで落語から学ぶ江戸文化の授業をおこなった。

“かっこいい江戸っ子ライフがわかる粋な江戸落語３選”と題した授業で、まずは『時そば』を律人くんが披露することに。

サンドウィッチマン・富澤たけしは「これは有名ですよね」と言うと、「愛菜ちゃんわかる？」と芦田愛菜に振った。

芦田が「はい。得をしようとしたら失敗しちゃうという…」とどんな話なのか説明しようとすると、律人くんは「あっ。いけません、いけません！」とこれを制止。続けて「それ以上の説明は野暮ってもんです」と諭すように言うと、噺家のような口調に芦田もサンドウィッチマンも大笑いする。

芦田は「失礼しました、師匠」と笑顔を見せていた。