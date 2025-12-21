【ゴンチャ】紅白のトッピングで新年気分が上がるデザートティー「もちmochi抹茶」期間限定で登場。18日から先行販売も実施中！

ゴンチャでは、2025年12月26日から、デザートティー「もちmochi抹茶」を期間限定で販売。12月18日から、一部店舗で先行販売が始まっています。

「抹茶フィナンシェ」がセットなら20円引きに

26年の幕開けに、ゴンチャから新年にふさわしい商品が登場します。国産抹茶を100％使用し、コクと旨み、香りを最大限に引き出した、奥深い風味の抹茶ミルクティーに、やわらかくてもちもちの「おもちパール」とミルクフォームをトッピングしています。

本格抹茶をデザート感覚で楽しめるアイスと、おもちパールがとろけるような食感のホットを用意。ほんのりピンク色のおもちパールと、白くてふわふわのミルクフォーム、鮮やかな緑色の抹茶ミルクティーによる、縁起が良く新年にぴったりな3色の組み合わせは見た目でも楽しめます。

また今年は、初茶と合わせて「抹茶フィナンシェ」も登場します。抹茶の旨みとあずきのやさしい甘みが、安らぎのティータイムを演出します。「もちmochi抹茶」とのセットでお得に楽しめます。

・もちmochi抹茶 ミルクティー（ICED/M）

コクと旨み、香りを最大限に引き出した抹茶に、やわらかくてもちもちのおもちパールとミルクフォームを合わせた、新年らしい紅白の色合い。本格的な抹茶をデザート感覚で楽しめます。

価格は670円。

・もちmochi抹茶 ほっとミルクティー（HOT/S）

奥深い味わいの抹茶に、ミルクフォームとおもちパールを組み合わせています。おもちパールが温かさでとろけるような食感になります。

価格は670円です。

・おもちパール

ほんのり甘くてもちもち、パールの形をしていて、淡いピンク色も華やかです。ホットのドリンクにトッピングすると、よりとろけるような食感に。「黒糖ブラック ジェラッティー」や「焙じ茶 ミルクティー（HOT）＋ミルクフォームトッピング」によく合います。

価格は90円。

・抹茶フィナンシェ

しっとり食感で、抹茶の豊かなコクと旨みが一口ごとに広がります。抹茶の奥深い風味とふくよかな香りに、ふっくらと炊いたあずきのやさしい甘さを楽しめる、上品な味わいに仕上がっています。

価格は220円。「もちmochi抹茶」とセットなら20円引きの200円になります。

なお、12月18日から、ららぽーと豊洲店と秋葉原中央通り店で先行販売を実施中。一部商品を販売しない店舗がありますが、トッピングのみ全店で販売する予定です。

詳しくは特設サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部