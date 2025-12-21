2026年3月14日から城端線・氷見線でICOCA利用開始

JR西日本は、城端線・氷見線鉄道事業再構築実施計画に基づき、2026年3月14日(土)から同線区での「ICOCA」サービスを開始します。

サービス開始区間は、城端線の城端駅〜新高岡駅（12駅）と、氷見線の氷見駅〜高岡駅（7駅）です。これにより七尾線、IRいしかわ鉄道、あいの風とやま鉄道との乗り継ぎにおいても、1枚のICOCAで利用できるようになります。

なお、城端・氷見線からハピラインふくい（牛ノ谷以西）およびえちごトキめき鉄道（市振以東）への利用はできません。また、七尾〜和倉温泉駅間ののと鉄道普通列車ではICサービスは利用できないため注意が必要です。

IC専用自動改札機を導入、モバイル端末での利用も可能に

ICOCAエリアとなる各駅には、ICカード乗車券をタッチするだけで通過できる「IC専用型自動改札機」を設置します。利用開始は2026年3月14日(土)の始発列車から。紙のきっぷ等を利用する場合は、これまで通り駅係員に提示するか、無人駅等の場合は集札箱に入れる必要があります。

また、スマートフォンの「モバイルICOCA for Android」や「Apple PayのICOCA」にも対応します。ただし、モバイル端末での定期券利用はできません。

カードタイプのICOCAおよびICOCA定期券は、氷見、新高岡、砺波駅のみどりの窓口や自動券売機で購入することができます。チャージは、城端、福光、福野、砺波、新高岡、高岡、越中中川、伏木、氷見の各駅に設置されるICチャージ機や自動券売機で対応します。

「城端線・氷見線 ICOCAサービス」概要

サービス開始日：2026年3月14日(土)

【対象エリア】

・城端線：城端駅〜新高岡駅

・氷見線：氷見駅〜高岡駅

【利用可能なサービス】

・ICOCAおよび全国相互利用対象のICカード乗車券（Suica、PASMOなど）での乗車

・ICOCA定期券（カードタイプのみ）

・モバイルICOCA for Android、Apple PayのICOCA（定期券不可）

【主なチャージ可能駅】

城端、福光、福野、砺波、新高岡、高岡、越中中川、伏木、氷見

サービス開始当日の3月14日には、砺波駅にてセレモニーやイベントの開催が予定されています。

城端線・氷見線の全駅でICOCAが利用可能になり、北陸エリアの鉄道移動がさらに便利になります。お出かけの際は、あらかじめチャージ可能な駅を確認しておくと安心です。

