けさ（21日）、岡山市中区の市道で酒気帯び運転で事故を起こしたとして、岡山市の専門学校生の男が現行犯逮捕されました。

酒気帯び運転の容疑で逮捕されたのは、岡山市中区東川原の専門学校生の男（20）です。

警察によりますと、男は21日午前7時35分ごろ、岡山市中区浜二丁目の市道で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転し、岡山市北区後楽園方面から中区浜三丁目方面に向けて走行中、対向車線を走っていた岡山市の女性が運転する乗用車に衝突する事故を起こした疑いです。

事故の衝撃を車載システムが検知 通報サービス会社のオペレーターが警察に通報

車に搭載されたシステムが衝撃を検知し、その知らせを受けた通報サービス会社のオペレーターから、警察に通報があったということです。



警察官が現場に向かい事情聴取した際、男から酒の臭いがしたため、飲酒検知などの捜査を行い、容疑を特定し現行犯逮捕したということです。



女性は軽傷のもようで、男にけがはなかったということです。



警察の調べに対し、男は「飲酒運転をして交通事故を起こしたことに間違いありません」と容疑を認めているということです。