フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ダラス・マーベリックス

日付：2025年12月21日（日）

開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）

最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 121 - 114 ダラス・マーベリックス

NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ダラス・マーベリックスがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。

第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし38-33で終了する。

第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし68-62で終了する。

第3クォーターはダラス・マーベリックスが逆転し91-97で終了する。

第4クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが逆転し121-114で終了する。

試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2025-12-21 11:45:08 更新