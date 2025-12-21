色味も形もパーフェクトすぎる！動物モチーフのスイートポテトに「食べるのもったいない」「美味しいに決まってる！」
【写真を見る】この発想はなかった！動物の形がかわいすぎるスイートポテト
動物やキャラをモチーフにしたお菓子は見た目も華やかでかわいいですよね。ただ、自分で作ろうと思うとハードルが高く感じて、なかなか勇気が必要な人もいるのではないでしょうか…！
今回はそんな動物をモチーフにしたスイートポテトをご紹介。Xで5.8万いいねを集めて話題となったスイートポテトとはどんな見た目だったのでしょう。
投稿主はゆきね（@sweetscat_mofu）さん。普段からお菓子や、料理、パンなどを手作りしてポストされているゆきねさんですが、今回話題を集めたのはハリネズミをモチーフにしたスイートポテト。「食べるのがもったいない！」「かわいい！」という声が沢山寄せられているとおり、デフォルメされた見た目のハリネズミがとってもかわいいんです！さらに、ハリネズミの耳や鼻、背中の針の部分に普段のスイートポテトにある「照り」を集めて、色味にメリハリをつけているところにもこだわりを感じます♪
こちらのポストへの反響をお伺いすると「まさかここまで伸びるとは思ってもみませんでした。びっくりです。家族に写真を見せるとハリネズミかわいい。美味しそうと言ってくれました！」とゆきねさん。ポストに対する印象的なコメントもお聞きすると「皆さんも『かわいい！』と言ってくださって嬉しかったです♪」と教えていただきました。
そんな「かわいい」を沢山集めたスイートポテトですが、ハリネズミの形にしようと思ったきっかけはあったのでしょうか？気になったので質問すると「かわいいお菓子やパンが作りたくて日々何を作ろうか考えてる中で、さつまいもが丁度あったのでスイートポテトをハリネズミの形にしようと思いました。耳や形、針の部分、焼き目など作るのに苦労しました」とご回答が。ポスト紹介時にも書いたこだわり部分の焼き目、やはり難しいポイントなのですね…！
ポストを遡っていくと、美味しそうなのはもちろん、まるでお店に売っていそうなくらい整った見た目をしているお菓子やパン、料理がたくさん拝見できます。幅広いジャンルを網羅されているゆきねさんは一体は何者なのでしょうか…？とお伝えすると「ありがとうございます！私はただの主婦です（笑）！」とゆきねさん。趣味でされているとはいえ…クオリティが高すぎます！
いろんなお菓子や料理に挑戦されているゆきねさんに、今までで一番大変だったお菓子や料理を伺うと「クリスマス用の切り株のブッシュドノエルです！ブッシュドノエルはデコレーションに時間がかかります（汗）今年もケーキを作る予定なので頑張ります（笑）」と意気込みと一緒に教えていただきました。ゆきねさんのXを確認すると、オーソドックスな丸太とは違い、切り株の形をしたブッシュドノエルが！切り株自体のリアル感も凄いですが、周りにトッピングされた苔や松ぼっくり、きのこも切り株をさらに本格的にさせていて、思わず二度見してしまいました。
ちなみに、ゆきねさんはブッシュドノエルを今の時期におすすめされており「切り株型じゃなくても、定番の丸太のブッシュドノエルはやっぱりクリスマス感があってワクワクします！」と答えてくれています。こんなに素敵なものを拝見してしまうと、私も挑戦してみようか…考えてしまいますね。
また、今まで作ったお菓子の中で一番のお気に入りをお聞きすると「迷いますが、うさぎとにんじんのスノーボールが乗ったキャロットケーキです！かわいくできて、とても美味しかったです」とのこと。こちらも拝見すると、美味しそうなキャロットケーキにかわいいうさぎとにんじんが乗っており、食べるのがもったいないクオリティです…！
キャロットケーキやスイートポテト、はたまたブッシュドノエルまで高クオリティのお菓子を数々生み出すゆきねさんに、このようにお菓子作りをはじめたきっかけを伺うと「調理師としてずっと料理だけ作ってきたのですが、ふとお菓子やパンも挑戦してみたくて手を出してみました（笑）」とのご回答が。もともと調理師をされていたというゆきねさん。お菓子作りのアイデアやセンスは、培ってきた経験が強く活きているのかなと思いました。
最後に、今後挑戦したいお菓子やお料理を質問すると「かわいくて芸術的なお菓子作りに挑戦したいです！創造力が欲しいです（笑）」とゆきねさん。これからさらに進化していくゆきねさんの芸術的なお菓子作りから目が離せませんね！
眺めていると、作りたい欲を刺激されること間違いなしなゆきね（@sweetscat_mofu）さんのX。紹介したお菓子以外にもかわいいお菓子や綺麗なお菓子が沢山載っているので是非チェックしてみてください！
文＝SI