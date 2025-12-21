木村拓哉が自身のInstagramのストーリーズを更新。鈴木京香、冨永愛、及川光博、沢村一樹らと集まったひとときを公開し、話題を呼んでいる。

■木村拓哉「この間のhappy time！」

木村は、華やかなクリスマスツリーを背景にした集合写真を投稿。「この間のhappy time！」というコメントが添えられた1枚には、ドラマ『グランメゾン東京』、映画『グランメゾン・パリ』で共演した“チームグラメ”のメンバーが肩を寄せ合い、和やかな表情を見せている。

ずらりと横一列に立つ姿からは、撮影現場を離れた今も変わらない信頼関係が自然と伝わってくる。

フォーマルで落ち着いたブラックやブラウンを基調とした装いが揃い、それぞれの個性を感じさせつつも、全体に統一感のある雰囲気が漂っている。

中央に立つ木村は、ブラウンのジャケットにデニムシャツを合わせたラフなスタイル。足元には淡いベージュのシューズを選び、程よく肩の力が抜けた大人のカジュアルを完成させている。

満面の笑みで仲間たちと肩を寄せ合う姿からは、このひとときを心から楽しんでいる様子がうかがえる。

■“チームグラメ”の和やかショット