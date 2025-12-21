Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramのストーリーズを更新。佐久間大介が出演する映画『ナイトフラワー』を鑑賞したことを報告し、作品への熱い感想がファンの注目を集めている。

■阿部亮平「ちょっと前に観てきたよー！！」

ストーリーズには、映画『ナイトフラワー』のパンフレットとともに、自身のアクリルスタンドや鑑賞チケットが写し出された1枚が投稿された。

「ちょっと前に観てきたよー！！」というコメントに加え、「面白すぎてエンドロールまでドキドキでした！！」「演技圧巻…！」と、興奮冷めやらぬ様子で作品を絶賛している。

また、「さくまに考察をぶつけたい」とも添えられており、鑑賞後に語り合いたくなるほど心を動かされたことが伝わってくる内容だ。

物語への没入感や俳優陣の演技力に強く惹きつけられたことがうかがえる今回の投稿。阿部らしい丁寧な言葉選びからも、作品に真摯に向き合った様子が感じられる。

SNSでは「忙しいだろうにメンバーの出演映画を必ず観に行くの本当にすごい」「考察ぜひ聞きたい」「あべさくで語り合ってほしい」「さっくん喜ぶね」「ほんとメンバー想い」「あべさく尊い」「メンバー愛に溢れてる」「ほんと素敵」といった声が寄せられ、映画とともにメンバー同士の温かな関係性にも注目が集まっている。

Snow Man

