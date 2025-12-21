¾®Àã¤Èº´¡¹ÌÚÈþÎè¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡ª¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù»£±Æ¤Ø¤ÎÊúÉé¤â¸ì¤ë
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿·ÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ÊËè½µÅÚÍË¤è¤ë9»þÊüÁ÷¡Ë¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡£
»Å»ö¡¦Îø°¦¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ò¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÉÁ¤¯--¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤±¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¿·´¶³Ð¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡£
ËÜºî¤Ç¡¢°ìÍÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ëÀ¸³è¾ðÊó»ï¡Ö¥ê¥¯¥é¡×ÊÔ½¸Éô¤ò²þ³×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¿·ÊÔ½¸Ä¹¡¦Æ£ºêÈþÎè¤ò±é¤¸¤ë¾®Àã¤È¡¢¡Ö¥ê¥¯¥é¡×¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤Ç¿ä¤·³è¤ËÌ´Ãæ¤Ê°ìÍÕ¤ÎÆ±´ü¡¦¹âÌÚè½Æà¤ò±é¤¸¤ëº´¡¹ÌÚÈþÎè¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò»£±Æ¸½¾ì¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÊÔ½¸Éô¤Ç¤Î½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¡£ÃÊ¼è¤ê³ÎÇ§¤ò½ª¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö12·î17Æü¤Ïº´¡¹ÌÚÈþÎè¤µ¤ó¡¢12·î18Æü¤Ï¾®Àã¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤¬¤¢¤ë¤È¡¢²¿¤âÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ï»×¤ï¤º´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¿»³Í´²ð¤¬¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤ò±¿¤Ó¹þ¤ß¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¤¬¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤ò²Î¤¦¤È¡¢¸½¾ì¤Ï°ìµ¤¤ËÌÀ¤ë¤¤¤ª½Ë¤¤¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
ÆÍÁ³¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥É¥é¥Þ»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òËèÆü¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸µµ¤¤Ë³§¤µ¤ó¤È¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤¤¤Æ¾®Àã¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¥Á¡¼¥à¤â¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
ÏÂ¤ä¤«¤Ê¾Ð¤¤À¼¤ÈÇï¼ê¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¤é¤·¤¤¡¢²¹¤«¤¯Á°¸þ¤¤Ê¥À¥Ö¥ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¿ÍÀ¸¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í´Ö¤¿¤Á¤è¡£
»Å»ö¤Ë¡¢Îø¤Ë¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¡Ä²ò·è¤·¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡ÈÆ°Êª¡É¤Ë³Ø¤Ù¡ª
¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É¤Ë¤Ï¡¢¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿--
ËÄÂç¤ÊÎÌ¤Î¾ðÊó¤ò´ÊÃ±¤ËÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëº£¤Î»þÂå¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÈÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤ò¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤¿°ìÊý²¿¤¬Àµ¤·¤¯¤Æ¡¢²¿¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä
¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¥â¥Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤½¤ó¤ÊÌÂ¤¨¤ë¸½Âå¿Í¤¿¤Á¤ÎµßÀ¤¼ç!?
ÎáÏÂ¤ËÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ò¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É¤«¤é²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¿¥á¥É¥é¥Þ¤¬³«Ëë¡ª
»Å»ö¤âÎø¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¡¼¤¯¡Ä¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤ë»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¡¦¼ÆÅÄ°ìÍÕ¡£
¤¢¤ëÆü¡¢Îø°¦¥³¥é¥à¤Î¿·´ë²è¤Ç¡ÖÎø¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡×¤ò¼èºà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
´üÂÔ¤·¤ÆÂç³Ø¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï-- ¿Í´Ö¤ÎÎø¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É¤Ë¤·¤«¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¿Í´Ö·ù¤¤¤ÎÊÑ¿ÍÆ°Êª³Ø¼Ô¡¦ÄÇÆ²»Ê¤À¤Ã¤¿¡ª
¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«2¿Í¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¸¤ì¤¿¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡ª
¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤¤¤Æ¡¢Á°¤ò¸þ¤¯¿·´¶³Ð¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤¹¡ª
¢£¸¶ºî
¸¶ºî¤Ï¡¢À¥ÆáÏÂ¾Ï¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡£Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤ºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¤Î¥É¥é¥Þ²½¡ª
¡ãÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ê¤»¤Ê¤«¤º¤¢¤¡Ë
Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£2007Ç¯¤ËÂè14²óÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Øunder °Û³¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï¡¢¹â¤¤¹½À®ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÃíÌÜºî²È¡£Â¾¤ÎÃøºî¤Ë¡¢¡Ö²Ö³¡¤µ¤ó¤È½ñÆ»¥¬¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¸åµÜ¤ÎÉ´²ÖÎØ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÀã¤Ë¤ÏÀã¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤Çò¤µ¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²ÌÊª¡Ù¡Øº£Æü¤â·¯¤Ï¡¢ÌóÂ«¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡¢²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¸¶ºî¡§À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë
µÓËÜ¡§º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸
²»³Ú¡§MAYUKO
±é½Ð¡§ÎëÌÚÍ¦ÇÏ¡¡¾¾ÅÄ·òÅÍ¡¡ÉÄÂåÍ´»Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£¿¹¿¿¼Â¡¡ÇòÀÐ¹á¿¥¡ÊAX-ON¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¡§
X¡§ @pankoi_ntv
Instagram¡§@pankoi_ntv
TikTok¡§@pankoi_ntv
¢¨¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡¡¡ô¥Ñ¥óÎø