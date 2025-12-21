ひとり暮らしにも、ちょうどいい。ミラー、収納、テーブルが一体化した便利なアイテム【萩原】のドレッサーがAmazonに登場中‼
メイクも仕事も、この一台で解決。2WAYコスメテーブル【萩原】のドレッサーがAmazonに登場!
萩原のドレッサーは、テーブルとドレッサーを掛け合わせた2WAY仕様のコスメテーブル。5つの機能を集約し、限られた空間でも快適に使える設計。収納力と使いやすさを兼ね備え、一人部屋やワンルームに最適。
センター収納は高さ約10.5センチメートルまでのアイテムに対応し、メイク道具やノートPCなどの収納に便利。ミラー手前には、メイク中に使いやすいちょい置きスペースを確保。
サイド収納は高さ約17.5センチメートルまでのボトル類に対応。スライドレール付きで、スムーズな開閉が可能。オープン収納・トレイ収納は高さ6〜10.5センチメートルまでのアイテムに対応し、トレイの取り外しや上下入れ替えで自由にカスタマイズできる。トレイは前後どちらからでも引き出せる設計。
ミラーは幅23×高さ34センチメートルのワイドサイズで、上半身全体を映せる。3段階の角度調整が可能で、自分に合った角度で使用できる。鏡の調整はわずか3STEPで完了し、天板と引き出しの間に隙間があるため、手をはさみにくい安全設計。
コンパクトなサイズ感で、ひとり暮らしの部屋にも圧迫感なく設置できる。脚元は約13センチメートルの高さがあり、座って作業しやすい。水分や汚れがついても、乾いた布でサッと拭くだけでお手入れも簡単。
ベッド付近に置けばナイトテーブルとしても活用可能。スタンドライトや目覚まし時計、スマートフォンの充電スペースとしても便利なアイテムだ。
