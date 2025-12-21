大泉洋「一緒に撮ろうよ〜」 岡田将生との“仲良し”2ショットに反響「手を組んでかわいい」「ぶんちゃんず!!」
テレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』の公式SNSが19日、更新され、宮崎あおい（崎＝たつさき）演じる四季の未来の夫・文人を演じた岡田将生（36）、文人の代わりとして四季の夫の役割を担った文太を演じた大泉洋（52）の仲むつまじい2ショットが公開された。
【写真】「仲良し手を組んでかわいい」大泉洋＆岡田将生の"仲良し"オフショット
投稿では「実はこの撮影が共演シーン最後だった2人。大泉さんが岡田さんに『一緒に撮ろうよ〜』とお誘いしていた なんていうプチ裏話も 仲良しな2人の姿、みんなに届け〜〜」とつづられ、大泉が岡田の腕をぎゅっと組んだちゃめっ気ある大泉と岡田の撮影裏側をのぞかせた。
この投稿に、ドラマファンからは「大泉さんと岡田くんの仲の良さが伝わるツーショットですね」「ぶんちゃんず!!洋ちゃんが岡田さんに密着して腕をギュッとしてるの可愛いもの」「仲良し手を組んでかわいい」「卷毛兄弟」などと、2人の仲に反響が集まっている。
本作は、脚本家・野木亜紀子氏による完全オリジナル作。会社をクビになり、人生に詰んだどん底サラリーマン・文太（大泉）が、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う（?）かもしれないジャパニーズ・ヒーロードラマが展開された。
