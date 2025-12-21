カンニング竹山、35歳で死去の相方・中島忠幸さん命日偲ぶ「もう19年かぁ」 21年前の2ショットも…ファン「最高のコンビです!!」
お笑い芸人・カンニング竹山（54）が20日、自身のSNSを更新し、2006年の同日、35歳で亡くなった中島忠幸さんについてつづった。
【写真】カンニング竹山、相方の中島忠幸さん偲ぶ 2ショットも
竹山は「12月20日今年命日を偲ぶ。もう19年かぁ。なんとかまだ踏ん張ってるわ」と怒りの絵文字を添え、ユーモアを織り交ぜた。
2004年にCDリリースした「カンニングのヘイ・ユウ・ブルース」のミュージックビデオを披露。
「なんか知らんが最近レコード会社からこれが配信された。今となってはよき思い出となる。ありがたい。カップリングの田舎の娘、相変わらず下手だわ」と紹介した。
インスタグラムでは、竹山と中島さんが2ショットで写った同曲のジャケット写真を投稿。「12月20日カンニング中島命日。偲び、酒を飲み寝る。何故かわからんが最近レコード会社からこのMVのyoutubeが配信されている。何故だかは俺も謎。でもありがたく思っています。しんどうさん元気かなぁ〜。興味あるかたはyoutubeで検索を」とつづった。
ファンからは「あれから19年も経ったのか」「19年ってことは、今の学生は単に解散してピンになった芸人くらいにしか思わないかもね…」「今でもカンニングは最高のコンビです!!」など、多数の声が寄せられている。
【写真】カンニング竹山、相方の中島忠幸さん偲ぶ 2ショットも
竹山は「12月20日今年命日を偲ぶ。もう19年かぁ。なんとかまだ踏ん張ってるわ」と怒りの絵文字を添え、ユーモアを織り交ぜた。
2004年にCDリリースした「カンニングのヘイ・ユウ・ブルース」のミュージックビデオを披露。
「なんか知らんが最近レコード会社からこれが配信された。今となってはよき思い出となる。ありがたい。カップリングの田舎の娘、相変わらず下手だわ」と紹介した。
ファンからは「あれから19年も経ったのか」「19年ってことは、今の学生は単に解散してピンになった芸人くらいにしか思わないかもね…」「今でもカンニングは最高のコンビです!!」など、多数の声が寄せられている。