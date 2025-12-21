全国高校駅伝女子

全国高校駅伝が21日、たけびしスタジアム京都発着のコースで行われた。5区間21.0975キロで争う女子の3区（3キロ）で、長野東の真柴愛里（3年）が区間新となる9分6秒という驚異のタイムを叩き出した。NHKで解説を務めた小林祐梨子さんも「なんというタイム。えぇ……言葉がちょっと……凄い」と絶句。ネット上も騒然となった。

前回1区で区間賞に輝いた真柴。先頭でたすきを受けると3区を駆け抜けた。雨が降るコンディションの中、9分6秒の区間新をマーク。最後の1キロは2分59秒という驚異的なラップタイムを記録した。中継したNHKの実況席も騒然。2006年須磨学園（兵庫）の優勝メンバーである解説の小林さんも「なんというタイム。9分6？ これ全て登ってますからね。えぇ……言葉がちょっと……凄い」と言葉を失っていた。

X上の視聴者も驚き。「真柴さんとんでもなく強いな……」「ラスト1km上りで2分59秒は凄すぎ！」「真柴選手ちょっと格が違うな」「実況も解説も一瞬止まってしまうほど驚きの9分06秒」「真柴さんバケモンやん。上りで9分6はやば過ぎてヤバい」「とんでもない区間新記録を出しちゃった」と唖然としたコメントが並んだ。

これまでの区間記録は昨年、青森山田のルーシー・ドゥータが記録した9分14秒だった。長野東は1区から首位を譲らず、1時間6分30秒で連覇を果たした。



（THE ANSWER編集部）