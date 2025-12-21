「髪型わからん！」な【50代】へ → まるっとマネてこなれる♡「最旬トレンドヘア」

結局のところ、トレンドを押さえたオシャレヘアって？ と答えが見えず、行き止まりにぶつかってしまったなら、本記事で傾向をつかめばOK 。50代が意識したいのは、やや短めのレングスで軽さを出して、動きによるこなれ感を演出すること。年齢に応じた悩みにアプローチできる工夫も、併せてご紹介します。

下ろしても結んでも決まるハイライト

肩上のコンパクトなミニボブに、細めのハイライトをプラス。ちらつきはじめた白髪がナチュラルに溶け込み、目立ちにくくなります。陰影がついて見えるため、下ろしていても立体的な印象を与えられるところもメリット。@acco.mamaさんは、伸びてきた場合の対応として、「全体を巻いたらゴムでくくって毛先を内側にくいっと入れ込むだけの簡単アレンジ」を美容師さんからレクチャーされたとのこと。ラフにまとめても、カラーに工夫があれば、洗練されて見せられそうです。

時短に繋がるパーマアレンジ

@rico_salonさんが、その手軽さをオススメするのは、ボブにパーマで動きをつけたスタイル。「ふわふわくしゃくしゃをバームで揉み込めばスタイリングは完成」という簡単さは、身支度に時間をかけたくない忙しい日に重宝します。パーマの方向を均一にするのではなく、あえてやや無造作にかけると、気取らないニュアンスに。

レイヤーでボリュームアップ

ショートのスタイリッシュさとボブの収まりの良さを兼ね備えた、コロンと丸いショートボブ。画像のケースは、広がりやすい髪に対して、「裾の厚みを残しつつ不必要な厚みをレイヤーカットで取り除いた」という@kzs_hairさんによるカット。自然な毛流れが出ることに加え、ウエイトが下がりすぎずふわっと持ち上って見えるため、かえって自然なボリューム感を演出しやすそうです。

ウルフに寄せてスッキリ爽やか

@kitadani_koujiroさんが提案するのは、首元をスッキリさせたプチウルフ。毛先だけにウルフの要素を入れることで、全体のボリュームを残しながら、爽やかで若々しい雰囲気をまとえます。ベースとレイヤーの境目にくびれが生まれ、曲線の与えるフェミニンなムードまで手に入れられるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@acco.mama様、@rico_salon様、@kzs_hair様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S