待ってました！！【ダイソー】に韓国で人気の「VT」が新登場♡「パック & クリーム」をレポ！

韓国スキンケアを語るうえで欠かせない存在、「VT COSMETICS」。CICAやリードルシリーズで知られる実力派ブランドのアイテムが、【DAISO（ダイソー）】から特別ラインナップで登場！ リードルセラムやシートマスク、トライアルキットなど、計37種類が発売されました。今回はその中から、秋冬に気になる乾燥・くすみ・エイジングケアにフォーカスし、「シートマスク」と「クリーム」を実際にレポートします！

気軽に取り入れたい、改めて注目されているビタミンCマスク

【VT】「エッセンシャルマスク」ビタミン \110（税込）

ビタミンC（アスコルビン酸）をキー成分に、グリセリンやトレハロース、ヒアルロン酸Naなどの保湿成分を重ねた、うるおいチャージ系のシートマスク。最近はビタミンCを軸にした新作も増えていて、改めて注目されている成分のひとつです。ダイソーで気軽に試せるのも、うれしいところ。乾燥で肌がくすんで見えやすい時期に取り入れやすく、肌をみずみずしく整えたい日に使いやすい、シンプルでクセのない処方に感じます。

ひたひた美容液で高密着。軽やかなのに整う使用感

袋を開けると、美容液はひたひたで余るほど。肌にのせた瞬間はなめらかで、摩擦感なく広げられるのが好印象。シートはやや薄めながら柔らかく、肌に沿うようにフィットするため、密着感のよさも感じられます。マスクをはがしてなじませていくと、触れたときにもっちり吸い付くような感触に変わり、時間が経つと、しっとりしながらも比較的さらっとした後肌に。使い終わった後は、ほんのりツヤが出たように感じられ、肌全体が少し明るく整ったような印象でした。

重たさが残りにくく、短時間の使用でも肌が整う感覚があったので、時間に余裕のある朝の仕込みにも取り入れやすそう。気負わず使える価格ながら、使用感は想像以上です。

刺激感なしで使える、先取りエイジングケアもまずはここから

【VT】「リードルS クリーム」ペプチド \550（税込）

ペプチドをはじめ、ヒアルロン酸Naやスクワラン、セラミドNPなどの保湿成分を配合した、エイジングケアを意識したクリーム。“リードル”という名前ですが、チクチクする針タイプではなく、刺激感のない使い心地なのが特徴。最近は年齢に関わらず、将来を見据えたエイジングケアを意識する流れがあるようです。ハリ不足が気になり始めたタイミングや、乾燥が気になる季節に、うるおいを補うひと押しとして使いたいクリームです。

刺激感なしで使える、先取りエイジングケアの入り口にも

テクスチャーはミルクのように、肌にのせるとすーっと軽く伸び広がるタイプ。なじみも早く、重たさを感じにくい使用感でした。なじんだ後は、肌の内側に水分が溜まっているようなしっとり感がありつつ、表面は比較的さっぱり。ベタつきが残りにくいので、夜だけではなく朝のケアにも取り入れやすそうです。一方で、乾燥が本格的に気になる時期や、こっくり感を求めたい日は、これひとつだと少し物足りなく感じる場面もあるかも。軽やかな使い心地だからこそ、季節や肌状態に合わせて使い分けたいクリームだと感じました。

VTのDAISOラインは他にも、CICAやコラーゲンなど肌悩みに合わせて選べる全12種類の成分バリエーションを展開。今の悩み、挑戦したい成分で選べる頼もしさと楽しさがあります。あなたなら、どれを選ぶ？

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F