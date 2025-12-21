コレ大当たりッッ♡【セブン-イレブン】パケ買いしたくなる可愛さ！「新作コラボパン」

【セブン-イレブン】では「ちいかわ」とのコラボキャンペーンを開催中！ そのなかから今回は、パッケージも可愛い「新作コラボパン」を紹介します。朝食はもちろん、しっかり食べたいおやつにもぴったり。お腹も心も満たされそうなパンを、ぜひ完売前に味わってみて。

モグモグ姿がキュートな「チーズグラニュートースト」

ちいかわとハチワレが仲良くトーストを食べている姿が描かれた、心がほっこりとするようなパッケージ。星を散りばめたポップなビジュアルがキュートです。チーズとグラニュー糖を合わせたトーストは、コクのあるリッチな味わいが楽しめそう。袋に入れた状態で食べれば手も汚れにくく、職場でのランチにも食べやすいです。

トースターで焼いて味わうのもアリ！

「チーズグラニュートースト」は、公式サイトで「温めてとろけるチーズも魅力」と紹介されていて、温めればおうちで焼きたて感が楽しめそうです。トースターがある場合は、こんがりと焼き目をつけると香ばしさの増したパンが味わえるかも。チーズ好きの人はぜひお見逃しなく。

癒されたい時に良さそうな「あんまいダブルクリームコッペ」

スイーツ系のパンが食べたい時におすすめしたい、こちらのコッペパン。ちいかわ・ハチワレ・うさぎが手作りをしているような可愛いパッケージに入っています。朝から甘いものに癒されたい時の朝食や、贅沢感を楽しみたいおやつにもうってつけ。

ミルクホイップ & カスタードがたっぷりサンド！

「あんまいダブルクリームコッペ」にたっぷりとサンドされているのは、カスタードクリームとホイップクリーム。素朴なパンとまろやかなクリームとのコントラストが心地良く感じられそうです。もっと食べ応えが欲しい時には、フルーツをサンドして豪華にいただくのもアリかも。

