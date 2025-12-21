SEKAI NO OWARI、今夜8時にYouTubeでライブ配信 アフタートークもStationheadで初実施
SEKAI NO OWARIがきょう21日午後8時より、オフィシャルYouTubeチャンネルでライブ配信を行うことを発表した。
【動画】セカオワFukase、ソロ第1弾「Bad Entertainment」ミュージックビデオ
内容は明かされていないものの、久しぶりのYouTubeでのライブ配信となるため注目が集まる。さらに、YouTubeでのライブ配信後、午後9時頃よりStationheadでの音声配信が実施されることも合わせて発表された。
Stationheadでは音声のみの配信となるが、YouTubeでのライブ配信のアフタートークが届けられるという。SEKAI NO OWARIがStationheadでライブ配信を行うのは、今回が初の試みとなる。なお、Stationheadは事前にアプリケーションのインストールおよび初回登録が必要となる。
2022年には自身初の4大都市ドームツアー『Du Gara Di Du』で約20万人を動員、昨年は史上最大規模となる約35万人を動員したアリーナツアー『深海』を成功に収めたSEKAI NO OWARI。今年はアジア7都市を巡るASIA TOUR 2025『Phoenix』を開催し、来年はメジャーデビュー15周年を迎える。今後の活動にも注目が集まる中でのライブ配信となる。
