¡Ø¿ä¤·¤ÎDVD¡Ù¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤ÊÂç·¿¸¤¢ªÎ±¼éÈÖÃæ¤ËÎ®¤·Ëº¤ì¤¿·ë²Ì¡Ä¾×·âÅª¤Ê¸÷·Ê¤¬169ËüÉ½¼¨¡Öº¹¤¬¥¨¥°¤¹¤®¤ë£÷¡×¡Ö¤¢¤Ã¡Ä¤Æ¤Ê¤ë¤ä¤Ä¡×
°¦¸¤¤Î¤ªÎ±¼éÈÖÃæ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤È¤¤¤¦¿ä¤·DVD¤òÎ®¤·Ëº¤ì¤Æ½Ð¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¤â¤Ï¤ä¿Í´Ö¤Î»Ò¤É¤â¤ß¤¿¤¤¡Ä¡©¡ØDVD¤òÎ®¤·¤¿Æü¡Ù¤È¡ØDVD¤òÎ®¤·Ëº¤ì¤¿Æü¡Ù¤Î¤¢¤«¤é¤µ¤Þ²á¤®¤ëº¹¤òÈæ³Ó¤·¤¿¸÷·Ê¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç169Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1.9Ëü·ï¤Ë¤¤¤¤¤Í¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸¤¤Î¤ªÎ±¼éÈÖÃæ¡¢¡Ø¿ä¤·DVD¡Ù¤òÎ®¤·Ëº¤ì¤¿·ë²Ì
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø@gisemitty¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Üー¥Àー¥³¥êー¡Ö¥ì¥Æ¥£¡×¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª»Ñ¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¥ì¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ø¤ªÎ±¼éÈÖ¤Î»þ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡Ù¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ï¤ä¿Í´Ö¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ËÈ¿¶Á
»ô¤¤¼ç¤µ¤óÛ©¤¯¡¢¥ì¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ªÎ±¼éÈÖ¤Î»þ¡¢¤È¤¢¤ë¡ØºîÉÊ¤ÎDVD¡Ù¤òÎ®¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐË½¤ì¤Þ¤ï¤Ã¤ÆÌÔ¹³µÄ¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
DVD¤òÎ®¤·¤Æ¤«¤é½Ð¤«¤±¤ë¤È¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤ªÍø¸ý¤µ¤ó¤Ë¤ªÎ±¼éÈÖ¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥ì¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¡£¤ªÉô²°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬½Ð¤«¤±¤¿»þ¤Î¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¼«Ê¬¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤À¤±¤ÇÍ·¤Ó¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¦¤Ã¤«¤êDVD¤òÎ®¤·Ëº¤ì¤Æ½Ð¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡Äµ¢Âð¤·¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢ÃÊ¥Üー¥ë¤äÈ¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ï¸«¤ë¤âÌµ»´¤Ê¾õÂÖ¤Ë¡£¤ªÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ø¤¢¤¡¡Ä¡ª¡Ù¤ÈÀ¼¤¬Ï³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î»´¾õ¤È²½¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë´í¸±¤Ê¤â¤Î¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ëÊª¤ÏÁ´¤ÆÇË²õ¹ÔÆ°¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤È¤«¡£
¥ì¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Þ¤À1ºÐ¤ÎÍ·¤Ó¤¿¤¤À¹¤ê¤Ç¡¢DVD¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È²èÌÌ¤ò¤ß¤¿¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£DVD¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¿§¡¹¤Ê¤â¤Î¤òÇË²õ¤¹¤ë¤Þ¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊÀ³Ê¤À¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØDVD¤òÎ®¤·¤¿»þ¡Ù¤È¡ØDVD¤òÎ®¤·Ëº¤ì¤¿»þ¡Ù¤Î¾õ¶·¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¡¢¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤¹¤®¤ë¤½¤Î¸÷·Ê¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¶½Ì£¤ò°ú¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Öº¹¤¬¥¨¥°¤¹¤®¤ë£÷£÷¡×¡Öº£°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î»Ò¤Î¿ä¤·ÇÐÍ¥¡×¡Ö¤¢¤Ã¡Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ä¤Ä¤Í¾Ð¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.5¼¡¸µÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ò¿ä¤¹¤ª»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë
¥ì¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë2.5¼¡¸µÉñÂæÇÐÍ¥¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ø¿ä¤·¤Î¥¢¥¯¥¹¥¿¤È¥¥ã¥é¤Î¿Í·ÁÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¤«¤¸¤ã¥À¥á¤½¤¦¡Ä¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤¦¤ä¤é¡ØÀ¼¡Ù¤â¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Æ°¤¯¿ä¤·¡ÊDVD¡Ë¤Ë¤ÏÂØ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í´ÖÌ£¤¬°î¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¥ì¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¿ä¤·³è¤ËÎå¤à¤½¤Î¤ª»Ñ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¥Üー¥Àー¥³¥êー¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌþ¤·¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
