幾田りらが3曲ランクイン！歌詞注目度ランキングは平野莉玖の「約束 〜color of love〜」が首位に

歌詞検索サービス「歌ネット」が、12月18日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」＋「いいね！クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、平野莉玖の「約束 〜color of love〜」が輝いた。2025年12月24日にリリースされるニューシングルだ。“結婚”をテーマに、人生で一度の誓いを彩るラブソング。MVには、BOYS AND MEN・吉原雅斗が新郎役、宮守風有が新婦役として出演。撮影には、ブライダル映像制作を手がける株式会社lyricsが参加。ふたりの出会いから結婚に至るまで、そして結婚式当日の1日を、ドラマ仕立てで丁寧に描いている。シナリオ構成から細部の演出まで細かくこだわり、楽曲だけではなく、映像にも想いを込めたリード曲に仕上がっている。

2位には、『ユイカ』の「私が選んだもの」が初登場。2025年12月19日リリースの新曲だ。“誰かの逃げ道になりますように”という思いが込められている。『ユイカ』は同曲について、「もし、生まれる前に自分で決めていたとしたら、何かを自分自身に学んでほしくてこの人生にすると選んでいたとしたら、楽に生きられるなと思ったんです。本当はそうじゃないかもしれないから、今の自分に向き合えているとは言えないけど、楽になるなら向き合わずに逃げてもいい、そう思って書きました」とコメントしている。

3位と4位には、ポルカドットスティングレイの「ねてもさめても」と「キラーレコード」がランクイン。いずれも、2025年12月24日にリリースされるニューアルバム『逆鱗』収録曲だ。「キラーレコード」は、先日Zepp Hnaedaにて開催されたフロントマン・雫の誕生日を祝したイベント「ポルフェス95 #教祖爆誕 ワンマン」でも披露され、大きな盛り上がりを見せた。バンドを象徴するギターサウンドが印象的かつ、キャッチーで一度聴いたら耳から離れないサウンドに仕上がっている。

5位、9位、10位には、幾田りらの「Cafe Latte」「タイムマシン」「Latata」がそれぞれランクイン。いずれも2026年1月14日にCDリリースされるニューアルバム『Laugh』収録曲だ。韓国ドラマ『明日はきっと』に起用された「Cafe Latte」の日本語バージョン。そして、「タイムマシン」「Latata」は今作に向けて書き下ろされた新曲となっている。

8位には、チ・チャンウクの「My Christmas Wish」が初登場。2025年12月24日にCDリリースされる日本1stアルバム『Assemble』収録曲だ。歌は＜この冬もあなたの顔 見ていられるのが嬉しい 足音も鈴の音(ね)も 今 響きだすね＞と幕を開ける。大切なひとと過ごす冬のひとときに寄り添う、ぬくもりあふれるクリスマスソングとなっている。

【2025年12月18日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 約束 〜color of love〜／平野莉玖2位 私が選んだもの／『ユイカ』3位 ねてもさめても／ポルカドットスティングレイ4位 キラーレコード／ポルカドットスティングレイ5位 Cafe Latte／幾田りら6位 Bring it Back／GPP7位 Phase／IS:SUE8位 My Christmas Wish／チ・チャンウク9位 タイムマシン／幾田りら10位 Latata／幾田りら