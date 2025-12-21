キタニタツヤがBABYMETALをフィーチャリングに迎えた新曲「かすかなはな」が、2026 年1月11日よりスタートするTVアニメ『地獄楽』第2期のオープニングテーマに起用。また、楽曲の一部を使用したPVも公開となった。

本作は、マンガ誌アプリ『少年ジャンプ+』にて連載されていた賀来ゆうじによる同名の漫画が原作のアニメ第2期となっている。

オープニングテーマを担当するにあたって、キタニタツヤは「揺らぎや迷いが花ひらく様を体現するそうした在り方は慎ましくも凛としていて、理想的な姿形をしています。そういった「幽かな花」への憧れを込めた歌を作りました。」とコメント。SU-METAL（BABYMETAL）は「この曲を聴いたとき、凛と咲く花が「自分という存在」がそこにあることの尊さ、美しさを教えてくれた気がします。みなさんにとってのかすかなはなのような守りたい小さな幸せを見つけてもらえたら嬉しいです。」と語っている。

・キタニタツヤ コメント

土に根を張る強さと風に揺れる弱さを同時に備えて、何者にも動じずに、あるべきようにしてある花。迷いを受け入れ、迷いながら生きていく中で自己を実現させていく人。揺らぎや迷いが花ひらく様を体現するそうした在り方は慎ましくも凛としていて、理想的な姿形をしています。そういった「幽かな花」への憧れを込めた歌を作りました。

・SU-METAL（BABYMETAL） コメント

普段メタルバンドの方とコラボすることが多い私達ですが、キタニタツヤさんとのコラボだからこそ引き出していただけた新たなBABYMETALがあって本当に嬉しいです。この曲を聴いたとき、凛と咲く花が「自分という存在」がそこにあることの尊さ、美しさを教えてくれた気がします。みなさんにとってのかすかなはなのような守りたい小さな幸せを見つけてもらえたら嬉しいです。

