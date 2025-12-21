CS制度の正しいあり方とは？　中畑清氏「今こそ議論して改革を」落合博満氏「現状のままでいい」　同学年の元監督2人が激論

今季のセ・リーグを断トツで制した阪神・藤川球児監督(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

元中日監督の落合博満氏と元DeNA監督の中畑清氏が12月21日、『TBS』系「サンデーモーニング」のスポーツコーナーにご意見番として出演。クライマックスシリーズ（CS）の制度見直しが検討されていることを巡り、激論を交わした。

現行のCSファイナルステージでは、リーグ優勝チームに1勝のアドバンテージが与えられている。ただ、勝率やゲーム差を踏まえ、2位、3位チームが勝ち上がるための必要勝利数を、現行の4勝から増やす「5勝制」などの案が浮上している。

改革に前向きな姿勢を示したのが中畑氏だ。「時期的には、ぼちぼち議論していい時期なのかなという感じがします。これほど（ゲーム）差が開いても、変わらない。アドバンテージが1勝しかないのって疑問が出てきて、当たり前だと思うんだよね。今こそ議論をして、改革をしていかなくてはいけない」と再検討を訴えた。

一方、落合氏は現行制度を支持する立場から異を唱えた。「いや、現状のままでいいんじゃないですか。あくまでもAクラス、Bクラスでしょ。1位、2位、3位の戦いですから」と冷静に指摘。その上で、自身が中日監督を務めていた当時のCS導入当初の経緯を振り返った。

「2007年にセ・リーグが導入した時には、5試合制で3勝した方が勝ちっていうルールだった。中日と巨人がやって、中日が3連勝した。優勝したのはジャイアンツよ。次の年（2008年）から何をしたかというと、6試合制で1勝のアドバンテージ制で、挑戦者（2位以下）は4勝、優勝してるチームは3勝って、ルールに変えた。そこが始まり」