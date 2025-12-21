世界王者の強打で顎骨折　お騒がせYouTuberがボクシング戦で負った“戦慄の代償”「146発のパンチでクリスマスも台無し」

ジョシュアの前に成す術なく、敗れ去ったジェイク(C)Getty Images

元世界王者に圧倒された“代償”は、あまりに大きすぎた。

現地時間12月19日に米フロリダ州マイアミのカセヤ・センターで行われたボクシングのヘビー級8回戦で、「お騒がせYouTuber」として人気を博するジェイク・ポール（米国）は、元WBAスーパー・IBF・WBO世界ヘビー級統一王者アンソニー・ジョシュア（英国）に6回TKOで敗北した。

【動画】お騒がせYouTuberがグロッキー状態に 相手の顎を粉砕したジョシュアのKOシーン

序盤から元世界王者の凄まじいプレッシャーを前に後手に回ったジェイクは、強引にクリンチをする姿が悪目立ち。体格、実績、そしてボクサーとしての実力が段違いなマッチメイクにも「俺は世界を驚かせる」と豪語していた28歳だったが、最後の最後まで反撃の意志すら見せられず……。防戦一方となった様は、国内外のメディアで「茶番劇」と揶揄されるお粗末さだった。

文字通りボコボコにされた。6回に顎に強烈な右ストレートを浴び、口から出血も見られたジェイクは、試合後に病院へと直行。検査の結果、2か所を骨折する重傷を負っていたと明らかになったという。

やはりSNSで自身の状態を報告したジェイクは、「顎の両側にチタンプレートを2枚ずつ入れて、数本の歯を抜歯した。ここから7日間は流動食のみで、俺は固形物を一切食べられない」と吐露。計4度のダウンを喫した挑戦的な試合のダメージの大きさを記した。

もっとも、周囲はジェイクに冷ややかだ。英スポーツ専門ラジオ局『talk SPORT』は「ジェイクはジョシュアの146発のパンチによってクリスマスも台無しとなった。彼は七面鳥のディナーすらありつけない」と皮肉を展開した。