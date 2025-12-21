お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光と田中裕二が司会を務めるＴＢＳ系「サンデージャポン」（日曜・午前９時５４分）が２１日放送され、１４日投開票の静岡県伊東市長選で落選した田久保真紀前市長が、３０日に放送される「年末ジャポン」に緊急出演することが発表された。

番組は、騒動直後からたびたび田久保氏に直撃取材を行い、ジャーナリストの小日向アツシ氏が自家用車の助手席に乗ったり、自宅で取材したりする姿、落選直後に電話取材する様子を紹介。

そして、収録した「年末ジャポン」に、「なんとその田久保真紀さん、スタジオにいらっしゃるということでございます」とのアナウンスで、スタジオに登場した映像が流された。

これに、コメントを求められた元国会議員で政治評論家の杉村太蔵氏は「僕なんか、選挙に出る時は経歴を出すんですよね。その時にマイナンバー（カード）とかで、どこどこの大学を卒業しましたとか、資格を持ってるとか、デジタル化出来ればいいのいかなと」と話してから、最後に「ただ、そんなことより、なんか田久保さん、強力なライバルになりそうな気がしますね」と、政治評論家としての“危機感”を口にして、スタジオの笑いを誘っていた。