近畿地方では、24日のクリスマスイブは広く雨が降り、本降りになる所もありそうです。また、大晦日から元日にかけては、日本海側や山沿いを中心に雪や雨の降る所があり、外出にはあいにくの天気になる可能性があります。

22日〜28日

この先一週間の近畿地方は、天気が小刻みに変わる見込みです。



明日22日は、豊岡など日本海側で雨の降る所がありますが、大阪など太平洋側では次第に晴れ間が広がるでしょう。

明後日23日は、午前中は晴れる所が多いものの、午後は雨の降る所がある見込みです。

24日は広く雨が降り、25日も雨の残る所がある見込みです。

26日から28日にかけては、日本海側では雪の降る所がありますが、太平洋側では晴れる所が多いでしょう。





気温は、変動が大きい見込みです。明日22日は、日中は平年並みの気温で、この時季らしい寒さになりそうです。その後は、いったん寒さは緩みますが、25日の雨のあとは寒気が流れ込み、平年より低くなる所もあるでしょう。

クリスマスイブ 大きめの傘があると安心

24日は低気圧や前線が日本付近を通過するため、近畿地方では広く雨が降る見込みです。

山沿いだけでなく、大阪や京都などの市街地でも、一時的に本降りになる可能性があるため、外出の際にはしっかりとした雨具があると良さそうです。



25日も雨の残る所がありますが、降っても弱い雨ですみそうです。

29日〜1月3日

29日と30日は晴れて、大掃除や買い出しなどにも良さそうです。

大晦日から元日にかけては、太平洋側で晴れる所もありますが、日本海側や山沿いで雨や雪が降り、外出にはあいにくの天気になる所もあるでしょう。

2日と3日は、太平洋側では大体晴れて、日本海でも晴れ間の出る所がある見込みです。



気温は、平年よりやや高い日が多く、日差しの下では温もりが感じられる所がありそうです。