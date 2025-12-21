シボレー・マスターデラックス（1940年）

ヘッドライトの欠けたこの1940年式シボレー・マスターデラックスは、かなり奇妙に見える。銃弾の穴だらけで、おそらく射撃練習に使われたのだろう。あるいは銀行強盗の逃走車だった可能性もある。ルーフはまるで、機関銃で撃たれたように見える。

1940年のシボレーは、3年連続で米国で最も売れたブランドだった。ライバルのフォードが首位に返り咲くのは1946年だが、それも短期間に過ぎない。



シボレー・マスターデラックス（1940年）

シボレー（1960年）

こちらはヘッドライト4灯のうち3灯を失ったシボレーだ。ビスケインの2ドア・セダンと思われる。シボレーのラインナップの中で最も廉価な仕様だ。内装は簡素なもので、シガーライター、助手席用サンバイザー、ドアアームレストといった基本的な装備品すらなかった。



シボレー（1960年）

シボレー（1952年）

この1952年式シボレーは当時のサンバイザーまで揃った完全な状態に見える。

1950年代の大半において、シボレーは生産台数トップの座を占めていた。1952年も例外ではないが、81万8000台という記録は、前年の122万9986台から大幅に減少していた。ただし、シボレーだけが苦境にあったわけではなく、鉄鋼業界のストライキや朝鮮戦争によるクロム不足の影響で、自動車業界全体が打撃を受けていたのだ。



シボレー（1952年）

フィアット600

1958年、フィアットは後輪駆動の600を米国へ輸出するようになった。前年渡米した500よりやや大型で、633ccの水冷エンジンを搭載。最高速度は約100km/hだった。その燃費性能が高く評価され、驚くほど売れ行きは好調を見せた。

しかし、他の地域ではさらによく売れている。世界6か国で生産が行われ、1985年に旧ユーゴスラビアで最後の1台が出荷されるまでに、驚異的な492万1626台を売り上げた。



フィアット600

プリムス・サバーバン（1957年）

プリムス・サバーバン・ステーションワゴンは1949年から1978年まで生産されたが、写真の個体は1957年式だ。ラインナップにはデラックス・サバーバン、カスタム・サバーバン、スポーツ・サバーバンの3車種があり、それぞれプラザ、サヴォイ、ベルベディアに相当する。この個体はおそらく中級のカスタムだろう。



プリムス・サバーバン（1957年）

フォード・カントリー・セダン（1958年）

この1958年式フォード・カントリー・セダンは、部品取りにするにはあまりにも惜しい状態であることから、おそらくレストア用として扱われていると推測される。コロラド州のこの地域は年間降水量がわずか約230mm（米国平均約960mm）と極めて少なく、これが錆びの少ない理由の1つだ。さらに、コロラド州では冬季に道路に塩を撒かないことも、錆防止に寄与している。

フォードはカントリー・セダンを1952年から1974年まで生産していた。年間の販売台数としては1959年の12万3412台が最高で、1952年の1万1927台が最低だった。写真の車両と同じ1958年には9万台弱が生産された。



フォード・カントリー・セダン（1958年）

マーキュリー・モントレー（1956年）

この希少価値の高い1956年式マーキュリー・モントレー「ウッディ」も、乾燥した気候の恩恵を受けている。つまり、金属も木材も腐食を免れているのだ。

モントレーという名称は1952年から1974年まで使用され、2004年にはミニバンとして復活した。



マーキュリー・モントレー（1956年）

フォード・ランチェロ（1973年）

訪問時、この1973年式フォード・ランチェロ500はヤードオーナーが運転中に事故を起こし、渓谷に逆さまに落下したと聞いた。車両の状態から判断すると、生存できたのは奇跡的な幸運だったと言える。

ランチェロ・クーペユーティリティ、あるいは1973年の販売資料で「ピックアップカー」と称され、1957年から1979年まで生産された。1973年時点で6代目となっていた。



フォード・ランチェロ（1973年）

フォード・ギャラクシー（1960年）

宇宙開発競争に熱狂する米国国民を前に、当時のフォードのマーケティング部門が『ギャラクシー』と名付けたのは天才的な発想だった。

このモデルは1959年に登場したが、写真は1960年式で、まったく新しいスタイリングが採用されている。大きな特徴は2つあり、Aピラーが外側ではなく内側に傾斜している点（乗り降りを容易にした）と、半円形のテールランプである。



フォード・ギャラクシー（1960年）

プリムス・ベルベディア（1959年）

1958年式プリマス・ベルベディアの2ドア・ハードトップは、1983年の映画『クリスティーン』（スティーヴン・キング原作）で主役を演じたことで有名になった。当時はプリムスの最上級車種だったが、この個体が生産された翌年にはフューリーに王座を奪われている。この状態の良い個体には、興味深い経年変化が見られる。



プリムス・ベルベディア（1959年）

リンカーン・コンチネンタル（1966年）

この1966年式リンカーン・コンチネンタル4ドア・セダンがジャンクヤードに持ち込まれたのは、おそらく軽い接触事故が原因だろう。確かに修理費は高額だったかもしれないが、これほど見事なクルマならその価値はあったはずだ。7.6L V8エンジンを搭載し、1/4マイルを17秒で走破できた。2397kgという重量を考えると驚異的な数値だ。



リンカーン・コンチネンタル（1966年）

リンカーンEL（1949年）

こちらも保存に値するリンカーン、1949年式のELシリーズ4ドア・セダンだ。1949年から1951年にかけて生産され、マーキュリー・エイトとボディの大半を共有し、見た目も確かに似通っていた。特徴的なのは窪んだヘッドランプだ。ELは、リンカーンとしては約20年ぶりにV12ではなくV8を搭載した。



リンカーンEL（1949年）

MG MGB

マツダ・ミアータ（日本名：ロードスター）が登場するまで、MGBは史上最も売れたスポーツカーだった。1962年から1980年にかけて約50万台が生産され、その半数以上が米国に輸出された。現存率は驚くほど高く、今も多くの車両がジャンクヤードで眠っているため、部品には事欠かない。

この個体のトリプルワイパーに注目してほしい。これは1960年代後半以降の米国市場で義務付けられていた装備だ。一方、生産地の英国では2本ワイパーが採用され続けた。



MG MGB

シボレー・ハードトップ（1952年）

1952年式シボレーの2ドア・ハードトップが美しいクルマだったことは疑いようがない。特に、カボチャオレンジの塗装が鮮やかなこの個体は、間違いなくレストアすべきだ。腐食の跡もほとんど見当たらず、「トリック」というより「トリート」と言えるだろう……。



シボレー・ハードトップ（1952年）

著者について

英国の自動車ジャーナリスト、ウィル・シャイアーズ（Will Shiers）は過去35年にわたり、廃車となった米国の自動車を撮影し続けている。50州すべてを旅して、納屋、野原、砂漠、ゴーストタウン、ジャンクヤードなどを探検し、隠された宝物を探している。自動車雑誌への寄稿も多い。

これまでの作品を集めた写真集『Roadside Relics-America’s Abandoned Automobiles』の著者でもある。



原文を執筆したウィル・シャイアーズ（Will Shiers）記者