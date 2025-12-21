トヨタ・カリーナ・デラックス

トヨタは1972年までに米国市場で存在感を強め、販売台数100万台を達成した。その成功は主にピックアップトラックとカローラに支えられていた。セリカやコロナも一定の成功を収めたが、カリーナ（1972〜1973年）はほとんど目立たなかった。長い間米国でこのクルマを見かけなかったのも当然だ。

1970年から1977年にかけて、フォードは欧州受けのカプリを米国に持ち込み、50万台を販売した。欧州仕様とは異なり、米国ではフォードのエンブレムは一切使われず、単に『カプリ』のブランド名でリンカーン・マーキュリーの販売店を通じて販売された。写真の初代モデルには当初、1.6L直列4気筒エンジンのみが搭載されていたが、1972年にV6エンジンが追加され、その外観に見合った性能を手に入れた。



キャデラック（1959年）

キャデラックは1940年代後半から1960年代初頭にかけてテールフィンを採用したが、最も過激なデザインは間違いなく1959年のモデルだ。宇宙開発に熱狂した時代の米国で設計され、ロケットを思わせる特徴的な形状を持つ。この堅牢な個体からレンズが失われているのは実に残念だ。



インペリアル・ルバロン（1958年）

こちらも見事なテールフィンだ。1958年式インペリアル・ルバロンである。2318kgという重さにもかかわらず、6.4L V8エンジンは十分なパワーを発揮し、0-97km/h加速8.7秒を実現した。

ライバルのキャデラックが1958年に12万1778台を販売したのに対し、インペリアルはわずか1万6101台。そのうちルバロンは1039台のみで、今日では極めてレアな存在だ。



シボレー・デラックス（1950年）

この1950年式シボレー・デラックスが修復される可能性は、ほぼ皆無だ。写真にわずかに映っている1940年式プリムス同様、価値はほとんど残っておらず、本稿執筆時点ではすでにスクラップになっている可能性が高い。シボレーは1941年から1952年までデラックスという名称を使用していた。



AMCジャベリン

ジャベリンはAMCのポニーカーであり、フォード・マスタング、シボレー・カマロ、プリムス・バラクーダのライバルだった。また、AMCとして初めて若年層を惹きつけたモデルでもあり、購入者の平均年齢は従来よりも10歳ほど若かった。

写真の初代モデル（1968〜1970年）は当然米国製だが、ジャベリンはオーストラリア、ドイツ、メキシコ、ベネズエラでも生産された。



ダッジ・コロネット440（1970年）

この状態のいい1970年式ダッジ・コロネット2ドア・ハードトップは、生産台数1万9246台のうちの1台であり、間違いなくレストアの価値がある。写真は440モデルで、グレードとしてはコロネット・デラックスとコロネット500の中間に位置する。

エントリーグレードのコロネットは225立方インチ（3687cc）の6気筒エンジンを搭載し、0-97km/h加速は約12秒だった。一方、高性能の383立方インチ（6276cc）V8エンジン搭載モデルでは、6.7秒に短縮される。



リンカーン・コンチネンタル（1977年）

5代目のリンカーン・コンチネンタル・クーペは全長230インチ（5842mm）と、フォードが販売した2ドア・クーペの中で最長を誇る。この個体は1977年式で、当時の価格は1万1400ドルだった。当時の米国世帯平均年収が1万5000ドルだったことを考えると高価だが、8万台以上が販売された。



ビュイック・スーパーリビエラ（1957年）

1940年代から1950年代にかけて生産されたビュイック・スーパーは、性能よりも快適性を重視したモデルだ。

この希少な1957年式スーパーリビエラ2ドア・ハードトップには、フルカーペット、電気時計、施錠可能な照明付きグローブボックス、デュアルホーン、シガーライター、可変速ワイパーなど、数多くの快適装備が備わっていた。同年生産された2万6529台のうちの1台である。



ハドソン・クラブクーペ（1947年）

この1947年式ハドソン・スーパーシックス・クラブクーペは確かに希少だ。しかし、銃弾の跡だらけであることから、価値が下がるどころか、レストアの可能性すら大きく損なわれている。

ハドソンは1947年に10万台強を販売した。



GMC（1961年）

この1961年式GMCトラックの背景を見てほしい。コロラド州のナンバープレートに描かれた山々と輪郭がよく似ている。こちらは1000シリーズで、シボレーのC/Kシリーズに相当する。「ビッグブロック」V6エンジンを搭載していたが、現在も残っているかどうかは不明だ。



ダッジD100（1966年）

この一角には黄色いトラックが集まっている。

写真手前は1966年式ダッジD100だ。訪問時に聞いた話では、まだ走行可能な状態で、実際数年前に自走で運び込まれたそうだ。新車当時は6気筒（最高出力140ps）と8気筒（200ps）のエンジンが用意されていたが、このボンネットの下にどちらが搭載されていたかはわからない。



フォードF100（1966年）

ターコイズブルーの塗装が目を引く1966年式フォードF100。アーネスト・オート・レッキング＆トラックの風景を明るく彩っている。何年も前に現役を引退し、もうハイウェイを走ることはないだろう。しかし、錆びていない良質な部品が残っている限り、スクラップにはされないはずだ。

（翻訳者注：この記事は「後編」に続きます。）



