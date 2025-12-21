スヌーピーのデザインが好評で累計販売数5万4000個を突破した「iFace」の大ヒットスマホケースに新柄が登場！
モバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」が、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のデザインを取り入れたスマホケースの新作を発表。累計販売数5万4000個を突破した大人気シリーズの第4弾となる新デザインでは、コミックアートを取り入れながらも上品なムードに仕上げられているのが特徴だ。
【写真】累計販売数5万4000個を突破した「iFace」のスヌーピーをデザインしたスマホケースの新作を見る
新作の「PEANUTS/ピーナッツ iFace First Class MagSynqケース」(各5280円)は、7パターンの絵柄が登場。背面は指紋がつきにくいマットな質感に仕上げられているほか、手にしっかりフィットするくびれ形状、端末をしっかり保護してくれるポリカーボネートとTPUの採用、ケースをつけたまま充電可能なMagSafe使用と、機能面も大充実！
対応機種はiPhone17、iPhone16、iPhone15、iPhone14、iPhone13の5機種。iFaceの公式オンラインストアでは現在、予約を受付中。発売は2025年12月中旬を予定しており、公式オンラインストアのほか、iFace原宿店などで購入可能だ。
クリスマスプレゼントとしてはもちろんのこと、新年にスマホケースを新調したい人にもおすすめ！大ヒットシリーズならではの安定感のあるデザインをチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
