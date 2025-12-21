たっぷり入るのにスタイリッシュ！日常使いにちょうどいいアイテム【コールマン】のリュックがAmazonに登場中‼
シンプルに、スマートに。どんなシーンにもフィットするアイテム【コールマン】のリュックがAmazonに登場!
コールマンのリュックは、世代や性別を問わず使えるユニセックス仕様のバックパック。シンプルでスタイリッシュなデザインは、通勤・通学からアウトドアまで幅広いシーンに対応する。
撥水加工を施した生地とジッパーフラップにより、雨の侵入を防ぎ、急な天候の変化にも安心。背面パネルとショルダーベルトにはメッシュ素材を使用し、通気性とクッション性を両立。肩への負担を軽減し、快適な背負い心地を実現する。
両サイドには500ミリリットルペットボトルが収納可能なポケットを配置。縦型フロントポケットにはエラスティックコードを装備し、鍵やパスケースなどの取り付けにも便利。
内部は2層に分かれたマルチスリーブ構造で、荷物の整理がしやすく、トップポケットも備えているため、よく使う小物の収納にも対応する。
豊富なカラーバリエーションで、ファッションに合わせて選べるのも魅力のひとつ。日常使いにちょうどいいサイズ感と機能性を兼ね備えた、万能バックパック。
