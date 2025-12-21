¾®Æü¸þÊ¸À¤¤ÎÌ¾»ú¤Ï¤ä¤äÆñÆÉ¡¡¡ÖÆü¸þ¡×¤Ë¤Ï3¤Ä¤ÎÆÉ¤ßÊý¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÃ©¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Î¾®Æü¸þÊ¸À¤¡£¡Ö¾®Æü¸þ¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Ò¤Ê¤¿¡×¤ÈÆÉ¤ß¡¢ÆñÆÉ¤ÎÌ¾»ú¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®¾¾ºÚÆà¤Î¡Ö¾®¾¾¡×¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ÊÌ¾»ú¤À¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤â¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ï¡©
¤½¤â¤½¤â¡ÖÆü¸þ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾»ú¤Ë¤Ï3¤Ä¤ÎÆÉ¤ßÊý¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤¬µÜºê¸©¤Îµì¹ñÌ¾¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¡Ö¤Ò¤å¤¦¤¬¡×¡£°ìÈÌÅª¤ËÃÏÌ¾Í³Íè¤ÎÌ¾»ú¤Ï¤½¤ÎÃÏ¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿Éð»Î¤ä¡¢¿·¤¿¤Ë³«Âó¤·¤¿ÇÀ²È¤¬Ì¾¾è¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿µì¹ñÌ¾¤ÎÌ¾»ú¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢°ì¹ñ¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ï¤äÂçÌ¾¤Ç¡¢¤½¤Î¹ñÌ¾¤òÌ¾»ú¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤é¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢²°¹æ¤Ë°ø¤à¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÂç¤¤Ê¾¦²È¤Ï¡¢¡Ö¡û¡û²°¡×¤È¤¤¤¦²°¹æ¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¡Ö¡û¡û¡×¤Ë¤Ï°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¡Ê¾®´ÖÊª¤È¤«¡Ë¤¬Æþ¤ë¾ì¹ç¤È¡¢¤½¤Î¾¦²È¤Î¼è°úÀè¤äÁÏ¶È¼Ô¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡Ê±Û¸å¤È¤«¡ËÆþ¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æü¸þ²°¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦²È¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤¬Æü¸þ½Ð¿È¤«¡¢Æü¸þ¹ñ¤Î»ºÊª¤Ê¤É¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌÀ¼£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸ÍÀÒ¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ëºÝ¤Ë²°¹æ¤«¤é¡Ö²°¡×¤ò³°¤·¤¿¡ÖÆü¸þ¡×¤òÌ¾»ú¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤·¤¿¡£½¾¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Ò¤å¤¦¤¬¡×¤ÈÆÉ¤à¡ÖÆü¸þ¡×¤ÏÆü¸þ¹ñ¡¢¸½ºß¤ÎµÜºê¸©¤ò½ü¤¯³ÆÃÏ¤Ë¹¤¯Ê¬ÉÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆü¸þ¡×Á´ÂÎ¤Î3³ä¤Û¤É¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆü¸þ¡×¤ÎÆÉ¤ßÊý¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö¤Ò¤Ê¤¿¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
Æü¤ÎÅö¤¿¤ë¾ì½ê¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤Ò¤Ê¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤ò´Á»ú¤Ç½ñ¤¯¤È¡ÖÆü¸þ¡×¤Ê¤Î¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüÅö¤¿¤ê¤Î¤¤¤¤¾ì½ê¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤¬Ì¾¾è¤Ã¤¿Ì¾»ú¤Ç¡¢¡ÖÆü¸þ¡×¤Î6³ä¶¯¤¬¡Ö¤Ò¤Ê¤¿¡×¤µ¤ó¡£¸½ºß¤ÏÅìÆüËÜ°ìÂÓ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤¯¤Ë´ØÅìÆîÉô¤«¤é»³Íü¸©¡¦Ä¹Ìî¸©¤Ë¤«¤±¤Æ¤ËÂ¿¤¤¡£
ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¤Ë¤Ï¡Ö¾®Æü¸þ¡×ÃÏÌ¾¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ï¿ÀÅÄÀîÎ®°è¤ÎµÖÎÍÃÏ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÃÏÌ¾¤ÏÆüÅö¤¿¤ê¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë°ø¤à¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï¼¼Ä®»þÂåº¢¤«¤éÃÏÌ¾¤Ë°ø¤à¾®Æü¸þ»á¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¬²È¤·¤¿ºÝ¤ËËÜ²È¤ÎÌ¾»ú¤Ë¡Ö¾®¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ°ìÂ²¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÆü¸þ²È¤ÎÊ¬²È¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Ö¾®Æü¸þ¡×¤â¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¡Ö¾®Æü¸þ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾»ú¤Ï´ØÅìÆîÉô¤«¤éÄ¹Ìî¸©¤Ë¤«¤±¤ÆÂ¿¤¯¡¢¡Ö¤Ò¤Ê¤¿¡×¤ÎÊ¬ÉÛ¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢´ä¼ê¸©¤«¤éÀÄ¿¹¸©¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î»°Î¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡ÖÆü¸þ¡×¤Ï¡Ö¤Ò¤à¤«¤¤¡×¤ÈÆÉ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¢¡¿¹²¬ ¹À¡¡À«»á¸¦µæ²È¡£1961Ç¯¹âÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯·Ð³ØÉôÂ´¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÆÈ³Ø¤ÇÌ¾»ú¤ò¸¦µæ¡¢Ê¸¸¥¤À¤±¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢ÃÏÌ¾³Ø¡¢Ì±Â¯³Ø¤Ê¤É¤òÉý¹¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¸¦µæ¤òÂ³¤±¤ë¡£2017Ç¯¤«¤é5Ç¯´ÖNHK¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¤ª¤Ê¤Þ¤¨¤Ã¡ª¡×¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£Ãø½ñ¤Ï¡Ö47ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ì¾»úÉ´²Ê¡×¡ÖÁ´¹ñÌ¾»úÂç»öÅµ¡×¡ÖÆüËÜÌ¾ÌçÌ¾²ÈÂç»öÅµ¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£