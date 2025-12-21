大切なカメラを水からも衝撃からも守る。省スペースに収まるバッグがこちら
気づいたら師走も半ば…早すぎる。年末に帰省やお出かけを計画してるんですが、カメラを持ち歩く時どうにもしっくりこなくて。省スペースでしっかりカメラを守ってくれるのはないかなと悩んでたら、モンベルで見つけました
必要なサイズでピッタリしまえるカメラバッグ
モンベルのアクアペルというバッグなんですが、省スペースに物をしまおうとしたら、やっぱり街用のものより登山用のものが考えられていますね。
収納物の大きさに合わせてバッグ上部をくるくるとロールして小さくできるので、バッグ自体が大きくてスーツケースやバックパックに入らないといった事態になりづらいんです。サイズも1L、3L、5Lと種類があるので、手持ちのカメラやレンズに合わせて選ぶと良い感じですよ。
写真は1Lサイズですが小型ミラーレス一眼と薄いレンズでギリギリなので、余裕をもつなら3L以上がおすすめです。
防水×プロテクションもしっかり
底部と側部にクッションが貼ってあり、外側は防水フィルムで覆われています。プロ用カメラバッグの堅牢さには及びませんが、普段使いのバッグやハイキングの際にカメラを入れるのには十分ですね。
試しに30分ほど強めにシャワーにあてて放置してみましたが中はドライなままでした。充分充分。
カメララップと合わせるとより良い
別売りでモンベルにはカメララップというカメラを包んで保護するシートがあります。アクアペルでも十分ですが、カメララップにも防水フィルムが使われておりさらに内側は柔らかく起毛しているので、カメララップで包んでアクアペルに入れるとより緩衝と防水ができておすすめですよ。
濡れた場所でカメラを置きたくないといった場合でもカメララップを敷くことで一時的に乾いた場所を確保できるのも◯。大切なカメラを保護しつつ省スペースに持ち歩けるので、年末のお出かけ時にセットで検討してみてください。