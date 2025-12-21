クラブハウスもない、洗濯も自分たち。苦節の時代からタイトル奪取まで。町田での10年間は「かけがえのない宝物」。中島裕希が富山に完全移籍
鹿島、仙台、山形で活躍し、町田に赴いたのは2016年。在籍10年。中島裕希が思い入れのあるクラブを離れる。12月21日、富山への完全移籍が発表された。
「たくさんの皆さまに支えていただいた10年間、このエンブレムを背負い、FC町田ゼルビアの選手としてプレーできたことを心から誇りに思います。本当にありがとうございました」
クラブの公式サイトを通じて、41歳FWが感謝を伝える。「環境や人が変わる中でも、「町田のために」という想いは一度も揺らぐことはありませんでした。ここまで全力でやりきったことに後悔は一切ありません」とし、以下のように続ける。
「振り返ればクラブハウスもない人工芝での練習、洗濯も自分たちで行っていた時代から、2018年の「勝てば優勝」の最終戦、クラブハウス完成、J２優勝、J１での３位、ACL出場、そして、みんなで勝ち取った天皇杯優勝。このようにクラブが成長・発展していく過程に携われたこと、そして皆さまと共に歩んだ軌跡は、私にとってかけがえのない宝物です。
また、天皇杯優勝の瞬間は、先人たちの想いとゼルビアの長年の努力が報われた、最高の瞬間でした。この最高の景色と、仲間と共に切磋琢磨した日々は、一生の大きな大きな財産です。
これからは残る仲間たちが、ゼルビアの新しい歴史を紡ぎ、まだ誰も見たことのない最高の景色を見せてくれると信じています」
最後に、クラブに関わるすべての人たちに謝意を示し、「私の大好きなゼルビアを、これからもどうぞよろしくお願いいたします。では、いってきます！」と締めくくった。
新天地は自身の出身地のクラブ。富山を通じて中島は「生まれ育った富山のクラブでプレーする機会をいただき、心から感謝しています。地元・富山のために、これまでのキャリアで培ってきた経験を活かし、全身全霊で闘いたいと思います！」などと意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
